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即市新聞

26/01/2022 16:40

【聚焦人幣】結匯需求仍泛濫，人幣即期續升３３點收６﹒３２１９

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國聯儲局政策決議公布前，美元指數持穩在９６關口附近，
而季節性結匯需求仍多助人民幣繼續穩步走升。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間
價高開，其後一度逼近６﹒３２關口，尾盤維持升幅，收升３３點報６﹒３２１９，實現五連揚
，續刷２０１８年４月２５日以來三年九個月（４５個月）新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升５０點子，報６﹒３２７４。
　　交易員稱表示，近期人民幣強勢主要來自於季節性結匯需求持續湧現，監管層對實際需求驅
動的升值或暫持容忍態度，今日官方中間價未見調節，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數也再創近六年
半新高。
　　澳新銀行外匯策略師最新點評稱，鑒於春節前出口商保持強勁的結匯需求，中國監管層可能
不會介入。而假期後，如果人民幣繼續保持強勢，可能會有中間價調節和預期引導等手段出現。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３２４６，較上個交易日升１７２點子，
刷２０１８年４月２５日以來近四年新高，上個交易日報６﹒３４１８。與此同時，人民幣匯率
ＣＦＥＴＳ指數升至１０３﹒５，創２０１５年８月１１日（「８１１」匯改）以來新高。
（ｊｔ）

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