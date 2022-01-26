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26/01/2022 14:03

【內房困局】據報奧園成功出售多個境內外項目，回籠資金約３０億

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據內媒《界面》從知情人士處獲悉，中國奧園（０３８８３）
已成功出售多個境內外項目。境內方面，截至目前，奧園已經陸續轉讓、退出包括廣東陽江、惠
州，江西九江、廣西浦北、福建漳州等多個項目。境外方面，目前中國香港、澳洲、加拿大等地
項目出售已獲實質性進展，有望近期公告交易，回籠資金總額約３０億元人民幣。（ｗｌ）

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