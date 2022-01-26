【新冠肺炎】嚴格防疫嚇走美國外交官，中國斥美方決策令人費解

《經濟通通訊社２６日專訊》隨著２月４日北京冬奧會開幕的臨近，中國防疫措施嚴上加嚴

，令一眾美國駐華外交官及他們的親屬不堪其擾。據《路透》引述消息人士表示，美國國務院正

準備批准在中國的美國外交官和他們的家人離開。美國大使館周一（２４日）已向華盛頓發出了

正式撤離的請求。

在北京，外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上表示，中國目前無疑是世界上最安全的國

家，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯令人費解，難以

自圓其說。中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿，希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對

待中方立場和關切，慎重考慮所謂「外交領事人員授權撤離」問題。

外電報道稱，美國政府一直不願或無法保護該國官員免受中國嚴格的隔離措施的影響，一些

大使館工作人員對此感到不安。這些規定包括可能被迫到新冠發熱門診就診，和與兒童分開。總

的來說，中國要求外國外交官像普通公眾一樣遵守疫情防控規定。美國大使館進行的一項內部調

查顯示，多達２５％的工作人員和家人會選擇盡快離開中國。

冬奧開幕進入倒計時，但北京各地區卻持續出現感染病例。國家衛健委公布，１月２５日，

全國確診者新增確診４４宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例２４宗，北京１４宗佔最多。

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