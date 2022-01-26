【新冠肺炎】ＩＭＦ籲中國重估清零政策，中方稱一貫採取科學舉措

《經濟通通訊社２６日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發表新一份《世界經濟展望報告

》，預測中國今年經濟只會錄得４﹒８％增長，較上次預估下調０﹒８個百分點，並關注中國對

新冠病毒採取「零容忍政策」可能造成的經濟損失，以及地產發展商的財務壓力。更早之前，

ＩＭＦ總裁格奧爾基耶娃亦表示，中國的「清零」政策將逐漸構成全球經濟負擔並影響經濟復甦

，中國應重新評估應對疫情的最佳方法。對此，中國外交部發言人趙立堅今日回應表示，中國一

貫採取科學全面有力的防控舉措，無論是在保護人民生命健康，恢復本國經濟社會發展，還是在

推動國際抗疫合作，促進世界經濟復甦方面都取得了顯著成效，世人有目共睹。

趙立堅稱，２０２０年中國成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，２０２１年更是取得了

８﹒１％的經濟高增速。中國ＧＤＰ按年平均匯率折算達１７﹒７萬億美元，繼續引領全球復甦

的發展進程。中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變

，國際社會對中國經濟的信心沒有變，我們願同各方加強溝通與合作，為全球經濟持續復甦注入

動力。（ｗｌ）

