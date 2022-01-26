【科創板】被美國列貿易黑名單後火速回Ａ，晶科能源首掛炒高一倍

《經濟通通訊社２６日專訊》因被指控強迫新疆維吾爾工人從事生產，而被美國列為禁止進

口企業的晶科能源（滬：６８８２２３）今日在上交所科創板開啟Ａ股征程。該股高開７０％後

，盤中高見１１﹒９５元（人民幣．下同），較招股價５元炒高近１﹒４倍，觸發臨停；最終收

漲１０﹒５５元，全日飆１１１％，總市值突破１０００億元。

晶科能源２００６年成立以來規模不斷壯大，目前僱員總數超過１﹒３萬人，已建立從硅料

加工、硅片生產、到電池片和光伏組件生產的垂直一體化產能，共擁有１２個全球化生產基地。

該公司早於２０１０年已赴美上市，本次Ａ股發行則募集資金１００億元，創下科創板開板以來

第四大ＩＰＯ、２０２１年初以來Ａ股第五大ＩＰＯ和迄今為止Ａ股新能源行業最大的科創板

ＩＰＯ。募集資金將主要用於進一步完善公司Ｎ型高效電池和高效組件產品的研發生產能力，鞏

固和提升晶科能源的經營業績與領先市場地位。



＊過分倚賴海外市場隱憂現，料去年盈利下降約兩成＊



在去年６月２３日被美國列入貿易黑名單後，該公司旋即於５日後向上交所申報科創板上市

，當年９月３０日成功通過上交所上市委審核，並於當年１２月２８日取得中證監註冊批文，成

為２０２１年科創板過會最快、啟動發行最快的企業之一。不僅如此，晶科能源還是繼晶澳科技

（深：００２４５９）、天合光能（滬：６８８５９９）後Ａ股第三家美股分拆子公司成功上市

的企業，科創板戰略配售規模最大的企業之一；加上隆基股份（滬：６０１０１２），全球光伏

組件前四位已齊聚Ａ股市場。

值得關注的是，過分倚靠海外市場或是晶科能源未來發展的隱憂。該公司預計，２０２１年

實現歸屬於母公司股東的淨利潤８﹒３億元至８﹒７億元，盈利同比去年下降１６﹒４７％至

２０﹒２１％。有機構分析，業績下滑主要歸因於材料價格的上漲及匯率的波動。２０２１年上

半年，公司海外收入１３１﹒８２億元，佔比８５﹒９２％。相較之下，其三大同業去年的業績

預測均有增長。（ｗｌ）

