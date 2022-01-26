【ＦＯＣＵＳ】微軟營收創紀錄，雙劍合璧元宇宙

【ＦＯＣＵＳ】５１７﹒３億美元，說的正是互聯網巨擘微軟最新一季營收，首次邁入「５

」字頭

。儘管收入及盈利均優於預期，但持續震盪有如驚弓之鳥的市場，仍以「Ａｚｕｒｅ雲服務」收

入未

達市場「最樂觀」上限為藉口，盤後交易一度掟低股價跌逾５％，此後又跟隨第三季樂觀預測倒

升

逾１％。

相比增長強勁的雲業務，這家以Ｗｉｎｄｏｗｓ起家的「古董級」企業，更值關注的是其一

手ｔｏ Ｂ

、一手ｔｏ Ｃ的布局元宇宙野心。



＊大流行下需求勁，看好數字技術＊



去年１０月市值一度超越蘋果問鼎ＦＡＡＮＧ一哥的微軟，周二（２５日）率先揭盅截至

２０２１年１２月３１

日的最新一季業績：營收５１７﹒３億美元（預期：５０８﹒８億美元），按年增２０％，利潤

１８７﹒７億美元，按

年增２１％。其中最受矚目的全球第二大雲平台「Ａｚｕｒｅ雲服務」，收入按年增４６％，較

早前連續４個

季度５０％或以上的增速放緩，但公司就預期本季增速將回升。

其他收入按年增長方面，ＬｉｎｋｅｄＩｎ增３７％，智能商業應用Ｄｙｎａｍｉｃｓ增

２９％，Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＥＭ增２５％

，Ｏｆｆｉｃｅ ３６５商業收入增１９％，Ｏｆｆｉｃｅ消費者收入增１５％，Ｘｂｏｘ內容

和服務收入增１０％。

微軟預期，今年首季（第三財季）收入料達４８５億美元至４９３億美元，仍高於市場預期

；首席執

行官更指，公司看到的是大流行下相當強勁的需求信號，而世界正在經歷經濟和社會的代際轉變

，唯一可以幫助提高生產力並同時降低成本的資源，就是數字技術。



＊染指軍事、遊戲、智能虛擬世界＊



以Ｗｉｎｄｏｗｓ起家的微軟，儘管股價年初至今已回撤逾１４％，但營收從１９９６年的

９０億美元，到

２０１７年突破１０００億美元，再到去年創紀錄的１８５０億美元，一路站在軟件革命、互聯

網革命、移動

互聯網革命前沿，無疑是世界最成功的公司之一。

面對更艱難的比賽當前，首席執行官Ｓａｔｙａ Ｎａｄｅｌｌａ就指，互聯網的下一波浪

潮將是一個更

加開放的世界，人們可以在其中建立自己的虛擬世界，無論他們是組織、遊戲開發者還是其他任

何人。

為此，微軟似正雙劍合璧－－ｔｏ Ｂ，手持美國軍方２１８﹒８億美元合約，為陸軍提供

ＡＲ解決方

案，包括基於ＨｏｌｏＬｅｎｓ、Ａｚｕｒｅ的頭戴裝置；ｔｏ Ｃ，借雲端物聯網

（Ａｚｕｒｅ ＩｏＴ）、混合實境平台

Ｍｅｓｈ等將人員、地點、流程等數字化，推動智能工廠、智能建築、智能城市；此外借６８７

億美元

收購動視暴雪，加速在手機、電腦、遊戲機、雲端等多個平台的遊戲業務，打造虛擬世界也就是

元宇宙的基石。



＊推數字技術與實體經濟深度融合＊



而在中國國務院本月印發的《「十四五」數字經濟發展規劃》中，同樣提出「全要素數字化

轉型」，著力推動數字技術與實體經濟深度融合，「數字經濟發展快不快，要看融合深不深」。

目標到２０２５年，數字經濟核心產業增加值佔ＧＤＰ的１０％，軟件和信息技術服務業規模

１４萬億，網上

零售額１７萬億。

隨著規劃提出，重點推動農業、工業、金融、物流、能源、商務等行業轉型，加快培育新興

在線服務、共享經濟、智能經濟、新個體經濟，將此稱為有中國特色的元宇宙，應不為過。

