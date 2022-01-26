【內房困局】社科院：樓市進入趨勢性轉折，防止出現「負資產」

《經濟通通訊社２６日專訊》國家金融與發展實驗室理事長、社科院學部委員李揚表示，當

前中國房地產市場已進入趨勢性轉折，未來主要問題是房價在波動中下跌的風險，管理好房價下

跌引致的風險，特別防止出現「負資產」，是今後相當長時期風險管理的要點。

李揚今日出席《金融風險報告２０２１》發布會上稱，中國地方政府的一般債、專項債和融

資平台債等總額高達４２萬億元人民幣，一旦地方政府收入下降、土地賣不出去、找不到有利可

圖的公共投資機會，地方政府的債務將成為十分棘手的問題。

他表示，中國居民部門債務惡化，表現為「債務餘額對可支配收入之比」以及「還款付息額

對可支配收入之比」居高不下，在此情境下，一旦可支配收入增長率下降或者債務總額進一步增

加，加上中國居民資產的８０％以上是隨時可能大大貶值的房產，中國居民的高債務問題蘊含著

極大的風險。

李揚又強調，應當重視國際金融環境尤其是美聯儲貨幣政策轉向帶來的外溢性影響。當前聯

儲局貨幣政策轉向已成定局，這無疑會加大中國的金融風險，需要密切跟蹤、認真分析聯儲局政

策轉型的步調、規模及其外溢性影響。（ｃａ）

