《投資智慧－鄧聲興》創新奇智（２１２１）為市場ＡＩ製造第一股

《投資智慧》國家主席習近平表示，要不斷做強做優做大中國數字經濟，把握新一輪科技革

命和產業變革新機遇。其中，除了互聯網、大數據、雲計算、區塊鏈等市場之外，ＡＩ市場的發

展也非常值得投資者關注。隨著全球ＡＩ軟件市場的不斷發展，預計其市場規模將由２０２０年

的３０５億美元增長至２０２５年的１２１８億美元，複合年增長率將高達３１﹒９％。而中國

ＡＩ軟件市場的發展更是不容小覷，將按４１﹒５％的複合年增長率從２０２０年的人民幣

２９５億元增長至２０２５年的人民幣１６７１億元，成為全球主要市場中增長最快的市場。繼

亞洲最大、收入排名最高的ＡＩ公司商湯（０００２０）上市後，預期於１月２７日在香港主板

掛牌的創新奇智（０２１２１），也將成為港股市場的「ＡＩ＋製造」第一股。



作為中國製造業ＡＩ解決方案市場最大的ＡＩ技術驅動型解決方案供應商，創新奇智所提供

的企業級人工智能解決方案更以市場為導向，需求也更加多樣化，而這也造就了創新奇智彈性擴

展、靈活組合的ＡＩ產品及解決方案。



值得一提的是，製造和金融服務是ＡＩ應用需求最旺盛的行業，同時也是創新奇智的兩大核

心賽道。以製造業為例，中國作為全球第一製造大國，為人工智能提供了豐富的應用場景，預計

到２０２５年，中國製造業的人工智能解決方案市場預計將達約人民幣６４９億元。得益於ＡＩ

企服市場的高速增長，創新奇智的營收也實現了連年增長，２０１８－２０２０年複合年均增長

率高達２５２﹒５％。由此可見，創新奇智所處的ＡＩ賽道前景廣闊，加之公司自有的穩健基本

盤和充沛現金流，未來將帶給股東、投資者豐厚的投資回報。



無論從所處賽道還是行業影響力而言，創新奇智均已在市場佔據有利地位，並將率先享受到

市場爆發的紅利，投資價值持續突顯。作為工業製造領域新風口的領先布局者，在港上市後，創

新奇智將繼續提升運營效率，增厚盈利能力，從而推動公司估值不斷提升、股價上行，彰顯稀缺

標的的價值投資吸引力，值得投資者伺機買入。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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