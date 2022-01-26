《拆局麒想－林嘉麒》贛鋒盈喜足料，持續高增長可期股價見「抵」

《拆局麒想》贛鋒鋰業（０１７７２）發盈喜，預計去年度純利約４８億至５５億元（人民

幣．下同），同比增長３﹒６８至４﹒３７倍。單是第四季純利就有２３﹒２７至３０﹒２７億

，相等於首三季２４﹒７３億的純利。集團公告指，業績增長是由於下游客戶對鋰鹽的需求強勁

增長，鋰鹽產品產銷量增加，而且產品價格上漲。同時提及，其鋰電池板塊新建項目陸續投產、

產能逐步釋放。早前集團宣布，旗下贛鋒鋰電動力工廠二期的項目投產，項目的新型鋰電池全自

動化產線的年產量達１０吉瓦時，而首批搭載贛鋒固態電池的５０輛東風Ｅ７０電動車正式完成

交付，產能增加將會是未來盈利動力之一。



值得留意的是，今次盈喜通告內提及，集團於２０２１年取得對Ｂａｃａｎｏｒａ公司、

Ｓｏｎｏｒａ公司等的控制權，而目前相關評估工作尚在進行中，以上預測數據不含將其納入合

併範圍對財務報表的影響。這些併購仍在進行中，未納入今次盈喜，意即未來收入及盈利將會進

一步優化。翻看去年中期報表，集團累計使用募集資金為１９﹒３４億元，其中５﹒４８億元用

於補充營運資本，另外認購Ｍｉｎｅｒａ Ｅｘａｒ Ｓ﹒Ａ。部分股權項目用了１０﹒７億元

。Ｍｉｎｅｒａ Ｅｘａｒ是集團阿根廷的子子公司，其Ｃａｕｃｈａｒｉ－Ｏｌａｒｏｚ鋰鹽

湖項目一期年化設計產能４萬噸電池級碳酸鋰計劃於今年年中開始生產，而二期項目建設計劃將

於今年下半年，投產後開始建設，於２０２５年開始生產。項目年內將逐漸成熟，料對下半年開

始對業績會有更明顯的幫助。



另一方面，截至２０２１年６月３０日，發行Ｈ股所得款項並未使用，預期用作產能擴張建

設及潛在投資。除此以外，集團曾對加拿大Ｍｉｌｌｅｎｎｉａｌ公司進行要約收購，交易金額

計劃不超過３﹒５３億加元，但由於約競爭對手提出「更優報價」而終止，亦得到１０００萬美

元的合作終止費。既然集團現時坐擁了閒置資金，短期再出手機會大，從而成就更多項收購或增

資的可能。事實上，集團發展速度可快，去年子公司贛鋒鋰電以自有資金投資８４億元建設年產

１５ＧＷｈ新型鋰電池項目，其中在江西新余高新技術產業開發區投資３０億元建設年產

５ＧＷｈ新型鋰電池項目、在重慶兩江新區投資５４億元建設年產１０ＧＷｈ新型鋰電池科技產

業園及先進電池研究院項目。今次業績亦提到第三季營業收入大幅增長，主要是萬噸鋰鹽改擴建

項目三期達產，鋰鹽產品量價齊升所致。



盈喜後多間大行睇法樂觀，其中有最高盈利預測的瑞銀及大摩給予每股盈利５﹒２７元及

４﹒１４元，相當於約２０２２年市盈率的２０倍及２５倍，及２０２２年盈利增長可高達

１﹒１５倍及５０％，較保守點的細摩及美銀預期２０２２年盈利增長也有５４％及５８％，交

易預測市盈率為２２倍及２４倍。贛鋒自去年９月股價見頂達１８５元水平後，一直調整至

１１０才喘穩，調整高達四成。既然第四季亮麗的業績證明了其併購及產能增加對其業績的幫助

，同時２０２２年預測市盈率２０至２５倍的估值已經合理，儘管近日股價反彈至牛熊線儘管有

阻力，但１１０至１２０元應該「價值見抵」，可予吸納作中長線持有。

《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

