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即市新聞

26/01/2022 11:46

《樓市亮話－湯文亮》大小丁權的誘惑

　　《樓市亮話》有老友覺得很奇怪，香港在疫情打擊下，股市已經跌得不亦樂乎，樓市似乎沒
有影響，不但沒有下跌，中原指數隨時會在今年內創新高，唔通香港人真係咁鍾意磚頭。

　　老友有所不知，不但香港人鍾意磚頭，就算唔鍾意香港，已經離開的香港人都鍾意香港磚頭
，講到明唔再返香港都唔願意將自住單位賣走，除此之外，新香港人亦非常鍾意磚頭，不過，是
有誘惑性的，因為住滿七年的新香港人買住宅單位不用付３０％特別印花稅，咁大誘惑，就算唔
鍾意磚頭都會買樓，應該賣樓的人又唔賣，香港樓價有乜辦法唔升。

　　我近日去了不少入伙酒，大多數都是住滿七年的香港人入伙，新居價值不菲，他們的理由是
只可以買一個單位，如果無無謂謂買一個三五百萬的單位即是浪費，一於有幾豪買咁豪，所以豪
宅的銷路不俗，小型單位的表現亦不錯，不過買家大多數是土生土長的香港人，小型單位與豪宅
都受到青睞，香港樓市唔升就奇。

　　２０１３年政府出招打擊樓市，點知愈打愈升，很多人不明白，辣招裏的特別印花稅，本來
是打消打算買樓的人念頭，誰不知阻力變為動力，除了住滿七年的香港人急不及待買樓，慳回
３０％特別印花稅，這是一般人都知道的大丁權，而丁權亦有大小，小丁權就是任何香港人，如
果有能力的話，都會買第一個住宅單位，因為他們見到有一個非香港人買樓要付３０％印花稅，
以及另外一些已經有物業的香港人再買樓要付１５％印花稅，他們唔需要俾額外印花稅，如果唔
用這個小丁權買樓就笨。咁多人為了消耗自己的丁權而買樓，樓價又怎會跌。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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