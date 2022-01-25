《缸邊嫺談－黃惠嫺》國策扶持行業發展，料中醫藥板塊受惠

《缸邊嫺談》中醫藥是中國獨有的醫學知識及藥物，其產業鏈的上游主要是中藥材種植、中

游為中藥飲片和中成藥加工，下游則是中藥分銷管道，當中包括中醫醫院、零售藥店及網上電子

商店。為扶持此傳統行業發展，近年來內地出台了多項利好政策及措施，「十四五」規劃中亦要

求中醫藥產業規劃健康發展，並促進中醫藥於國內外的傳承與發展。



＊２０２１年國家出台的中醫藥行業發展扶持政策＊



「十四五」中醫藥發展規劃重點圍繞聚焦疫病防治能力建設、特色人才培養、醫療資源提升

質素及擴大容量、行業高質量發展、遵循中醫藥規律和特點、行業開放發展、體制機制改革等七

大領域，全面提升中醫藥特色優勢和服務能力。

２０２１年１月２２日，中國國務院公布《關於加快中醫藥特色發展若干政策措施的通知》

（「通知」），從六大方面共２０條措施促進中醫藥產業發展。該通知提出落實醫療服務價格動

態調整機制，每年開展調價評估，符合啟動條件的及時調整價格，充分考慮中醫醫療服務特點，

完善分級定價政策，重點將功能療效顯著、患者廣泛接受、特色優勢突出、體現服務價值、應用

歷史悠久的中醫醫療服務項目納入調價範圍。同時，醫療機構炮製使用的中藥飲片、中藥製劑實

行自主定價；若符合條件，可按規定納入醫保支付範圍。

２０２１年６月２１日，中國國家發展改革委員會（「發改委」）、國家衛生健康委員會（

「衛建委」）、中國國家中醫藥管理局（「中藥局」）及中國國家疾病預防控制局等四部門印發

《「十四五」優質高效醫療衛生服務體系建設實施方案》（「方案」），提出到２０２５年基本

建成優質高效整合型醫療衛生服務體系，更對中醫藥傳承創新工程提出財政政策支持：要求建設

約３０個國家中醫藥傳承創新中心、約３５個覆蓋所有省份的國家中醫疫病防治基地、約５０個

中西醫協同旗艦醫院；遴選約１３０個中醫特色突出、臨床療效顯著、示範帶動作用明顯的地市

級重點中醫醫院。在資金支援方面，《方案》規定：國家中醫藥傳承創新中心單個項目中央預算

內投資補助額度最高不超過１﹒５億元人民幣；國家中醫疫病防治基地、中西醫協同旗艦醫院、

中醫特色重點醫院單個項目不超過１億元人民幣；名醫堂工程則另行制定工作方案，明確中央預

算內投資安排標準。



＊中醫藥市場現況及市場規模＊



據發改委資料顯示，「十三五」時期發改委總共安排中央投資超過３００億元人民幣支持中

醫藥項目的建設。預期「十四五」時期，中央財政對中醫藥重大工程項目建設的投入更將倍增。

從上可見，內地中醫藥行業的地位在國家政策扶持下持續提升。根據研究及諮詢Ｆｒｏｓｔ

＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ資料，２０１９年內地醫藥市場規模約為１６８０１﹒２億元（人民幣．下

同），預計至２０２５年內地醫藥市場可達到２５４４４﹒９億元，其中中成藥市場為

７８７９﹒３億元，年複合增長率達６﹒５％。

２０２１年１２月３０日，中國國家醫療保障局與中藥局聯合發布《關於醫保支持中醫藥傳

承創新發展的指導意見》（「意見」），要求及時將符合條件的中醫（含中西醫結合、少數民族

醫療．下同）醫療機構、中藥零售藥店等納入醫保定點協議管理；及時將符合條件的定點中醫醫

療機構納入異地就醫直接結算定點範圍，提升中醫醫療機構區域輻射力；並將「互聯網＋」中醫

藥服務納入醫保支付範圍；按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥製劑等納入醫

保藥品目錄。此外，意見亦提出充分利用「雙通道」藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展

至定點零售藥店；加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度；推進中醫醫保支付方式改革，

支持基層醫療機構提供中醫藥服務。

在需求上看，內地人口龐大，加上人口漸趨老化，慢性病患者人數增加，在居民收入水平增

加、健康意識不斷提升下，對中醫藥的需求亦持續上升；從政策上看，近年內地政策鼓勵中醫藥

發展，現時更在醫保政策上予以支持，逐步將更多符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥

製劑納入醫保藥品目錄及醫保支付體系，令中醫藥的市場空間得以擴大。預期未來在推動「內循

環經濟」、提升內部需求的大前提下，內地政府將透過在政策上打通上中下游產業鏈問題，如上

遊中藥材種植的質素及與供應量不足，中游中成藥及中藥飲片的研發審批、標準化生產，下游中

醫藥服務及銷售渠道、以及將中醫藥納入醫保與擴大納入範圍等，進一步縮減供應及需求的差距

，在提升中醫藥行業品質的同時，擴展中醫藥行業的市場空間及規劃。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與中醫藥行業板塊相關的股份



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