【新冠肺炎】荃灣花園榮華閣５號單位及高層４號住戶需檢疫

《經濟通通訊社２６日專訊》荃灣花園榮華閣Ｂ座兩個樓層５號單位先後有人確診。衞生防

護中心聯同環保署及屋宇署人員到場視察後，懷疑大廈出現垂直傳播，全幢４至１８樓５號單位

住戶、以及１６至１８樓及天台的４號單位住戶，需撤離到檢疫中心，行動昨晚進行。大廈亦會

納入強制檢測公告。

榮華閣Ｂ座首宗個案源頭不明居於１２樓５號單位，上周五（２１日）出現病徵、翌日檢測

呈陽性，到昨日確診；昨日確診的裝修工人，居住在天台５號單位，上周六（２２）出現病徵，

前日到仁濟醫院留樣本驗出病毒，ＣＴ值較低、即病毒量高。裝修工人曾到大圍名城３期２座、

青衣灝景灣５座，及大窩口一間幼稚園工作。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，染疫的１２樓住戶將病毒污水排入糞渠，空氣

經氣喉傳上天台，而氣喉對著天台５號單位的廚房及廁所，令到受污染空氣排入屋傳染天台住戶

；對面４號單位亦存在一定風險，因此高層的４號單位住戶，同樣要撤離。歐家榮說，暫時相信

裝修工人的感染源來自１２樓單位，但亦不排除他是首宗個案，再將病毒傳給１２樓單位住戶。



環保署表示，大廈整體渠管情況良好，並無滲漏，但１２樓５號單位的地台去水位被混凝土

密封，Ｕ型渠相信乾涸，存在輕微危險性。天台單位洗手間和廚房的抽氣扇壞了，糞渠氣喉噴氣

位置接近，風險較大。（ｈｙ）

