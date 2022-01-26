【香港政情】傳林鄭已啟動徐英偉革職程序，只待北京定奪

《經濟通通訊社２６日專訊》捲入港區人大代表洪為民生日派對風波的１５名官員已復工，

唯獨民政事務局局長徐英偉完成檢疫後，仍被特首林鄭月娥勒令放假至年初四。《香港０１》引

述建制消息透露，林鄭希望撤換徐英偉的態度堅決，現時只待北京定奪。據報，行政會議成員葉

國謙昨日亦趁行會開會時提出討論，林鄭以三點解釋為何至今未公布處置方案，強調最終要由中

央拍板。



＊擬一次過公布涉事官員懲罰方案＊



另外，《南華早報》稱﹐獲一名內地人脈深厚的政界人士透露，林鄭已啟動對徐英偉的革職

程序，以向市民交代「洪為民生日派對」事件的調查及懲處結果。

《香港０１》報道，官場中人透露，林鄭昨天在行會上解釋徐英偉延遲復職有三大原因，一

是徐英偉是主要官員，其問題要由中央拍板；二是有１５名官員參加「洪門宴」，希望「等埋」

徐英偉去留有決定後，才一次過公布涉事官員的懲罰方案；三是林鄭提到中央希望事件可降溫，

言下之意是不想外面再炒作。



＊區嘉宏處置方式或有別＊



根據規定，特區官員任免職務除由行政長官建議，還須得到國務院批准。接近政府人士指，

同樣需入營檢疫並於周二復工的入境處處長區嘉宏，雖獲准復工，但不代表無做錯，因為區嘉宏

是公務員，處置方式可能與徐英偉有別。

有建制人士分析，今次「洪門宴」風波可能牽動特首選舉戰況，林鄭希望或借有官員人頭落

地，證明自己大公無，若中央採納林鄭的意見撤換徐英偉，反映林鄭在中央心目中仍有一定份量

，或可側面反映林鄭爭取連任的行情。（ｃｌ）

