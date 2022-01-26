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26/01/2022 14:18

【香港政情】鄧炳強：２３條立法一併完善機密法，加強反間諜能力

　　《經濟通通訊社２６日專訊》保安局長鄧炳強出席立法會質詢環節時，被問到如何應對大量
外國間諜在香港的活動。他表示，有關工作會與《基本法》２３條立法一併處理。
　　鄧炳強表示，特區政府一直依法打擊在本港的危害國家安全活動，包括間諜活動，尤其是從
事間諜活動的人及其幕後代理人。他形容，該些間諜是「國家級對手」。他又點名美國中情局及
英國軍情六處等西方情報部門，一直視中國為威脅，積極招募間諜人員，並以香港為基地，甚至
在香港推動顏色革命。

＊爭取下半年提交草案予立法會審議＊

　　鄧炳強又指，現時主要依靠港區國安法相關條文及官方機密條例執法，但官方機密條例立法
年代久遠，只針對接近禁地或制作機密資料等行為，未能涵蓋現時間諜行為的風險。他承諾在《
基本法》２３條立法時，會一併完善官方機密條例，加強反間諜能力，希望今屆政府完結前展開
諮詢，並爭取在今年下半年提交草案予立法會審議。
　　鄧炳強續指，間諜與本地恐怖主義有必然關係，間諜會在社會煽動仇恨、分化及希望利用暴
力奪取政權，並會提供資源、技術或「保護傘」，因此需打擊本地恐怖主義，執法部門會同國安
公署等機構合作，各部門亦有責任保管官方機密，亦會加強公眾相關教育。（ｈｙ）（ｚｚ）

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