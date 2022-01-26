【新冠肺炎】傳葵涌邨再多最少６宗初確，房署官員今列席疫情記招

《經濟通通訊社２６日專訊》消息透露，葵涌邨疫情擴大，其中逸葵樓新增４宗初步確診，

而映葵樓亦多兩宗。

衞生署及醫院管理局今日下午四時半將就新冠肺炎最新情況舉行簡報會。屆時，衞生署衞生

防護中心傳染病處主任張竹君、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧和醫管局總行政經理（病人

安全及風險管理）何婉霞將會出席。

行政長官林鄭月娥昨日表示，鑑於逸葵樓個案增加，原定今早解封的逸葵樓須延長圍封兩天

至本月２８日。（ｃｌ）

