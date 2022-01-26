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26/01/2022 15:10

【新冠肺炎】消息：葵涌邨新增逾５０宗個案，逸葵樓佔逾４０宗

　　《經濟通通訊社２６日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。消息透露，葵涌邨新增逾５０宗個案
，累計超過３００宗。當中，逸葵樓涉４０多宗。
　　衞生署及醫院管理局今日下午四時半舉行疫情記者會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張
竹君、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞
將會出席。（ｃｌ）（ｚｚ）



　

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