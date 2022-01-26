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即市新聞

26/01/2022 18:28

【新冠疫苗】本港再多３人針後兩周內死亡，無青年懷疑心肌炎報告

　　《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署公布，截至１月２３日晚上１１時５９分的過去一星期
，共接獲６５宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間有三宗曾經於離世前１４日內
接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別９４歲及７０歲的男子和一名９１歲女子，沒有臨
床證據顯示個案由疫苗引起。
　　同期，衞生署沒有接獲涉及１２至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎
的報告。

＊１２歲或以上人口接種率７７﹒９％＊

　　截至１月２３日晚上八時，本港市民合共接種了近１０７９萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民約５２５萬名，佔全港１２歲或以上人口的７７﹒９％。衞生署共接獲６７９３宗異
常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０６％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括６１宗
涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死亡個案顯
示與接種疫苗有關聯。
　　截至１月２３日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結３８宗死亡個案
與疫苗接種沒有因果關係，初步認為１５宗個案與疫苗接種沒有關聯，八宗仍待取得更多資料以
作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評
估。

＊８０歲或以上長者接種率僅約３０％＊

　　政府發言人表示，現時本地８０歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約３０％，即該年齡層
中有７０％的長者正處於高風險狀態，這是相當危險的信號。（ｃｌ）
　

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