【企業盈喜】勇利投資（１１４５）料去年轉盈最少１０００萬美元

《經濟通通訊社２６日專訊》勇利投資（０１１４５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利不少於１０００萬元（美元．下同），２０２０年度虧損約３５０萬元。
該集團指，業績轉虧為盈主因撥回就船舶錄得減值虧損約１３００萬美元，及海運業務溢利
貢獻增至約４００萬美元，惟部分被按公允值計入其他全面收益債務工具所確認信貸虧損撥備約
４００萬美元所抵銷。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話26/01/2022
【虛幣世界】比特幣貼近三萬七關口，現貨交易量減少
|中國故事25/01/2022
《神州經脈》官方料今年外貿形勢嚴峻 A股隨外圍重挫滬指五月低
|財經熱話25/01/2022
恒大境外債權人擬採強制行動跌逾半成 世茂還債售產見進展先升後跌 花旗首選潤地龍湖
|財經熱話25/01/2022
【鋰喜啦！】贛鋒鋰業盈喜留意魔鬼在細節！咩位部署值博率高？
|專訪25/01/2022
【專訪】陶冬：拜登愈來愈像卡特，接下來日子恐更難過（有片）
|中國故事25/01/2022
《京城近觀》京城傾力 燃夢冬奧
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰