【企業盈喜】勇利投資（１１４５）料去年轉盈最少１０００萬美元

《經濟通通訊社２６日專訊》勇利投資（０１１４５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利不少於１０００萬元（美元．下同），２０２０年度虧損約３５０萬元。

該集團指，業績轉虧為盈主因撥回就船舶錄得減值虧損約１３００萬美元，及海運業務溢利

貢獻增至約４００萬美元，惟部分被按公允值計入其他全面收益債務工具所確認信貸虧損撥備約

４００萬美元所抵銷。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

