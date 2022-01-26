  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/01/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨買入３１﹒７億人幣，買美團沽吉利

　　《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指低開４０４點，報２４２５１點。最高跌
２８９點報２４３６６點，最低跌６５４點報２４００１點。恒指收報２４２４３點，跌４１２
點或１﹒６７％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３１﹒７億元人民幣，減少１１﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、贛鋒鋰業（０１７７２）；淨賣出最
多的依次是吉利汽車（００１７５）、藥明生物（０２２６９）、中國海外發展（００６８８）

　　主板成交１４６４﹒８６億元增加１７﹒８％。其中港股通成交３１１億元，佔總成交
２１﹒２％。
　　美團聯合中國銀行、農業銀行、建設銀行、中國郵政儲蓄銀行等數字人民幣指定運營機構，
在西安市推出「戰疫情，助復工」數字人民幣主題活動，面向社會公眾發放加載指定民生領域智
能合約的數字人民幣紅包補貼，助力西安市加速復工復產，有序恢復社會正常生產生活秩序。
　　此次活動由人民銀行西安分行、西安市金融局、西安市商務局等部門共同指導開展。在１月
２５日至２月２８日期間，西安消費者可在美團Ａｐｐ搜索「數字人民幣」進入活動頁面，免費
領取１０元數字人民幣紅包、３５元民生消費券包，在生鮮果蔬、日常用品、餐飲外賣、共享出
行等領域使用。
　　美團跌３﹒０１％報２２５﹒８元，北水淨買入１２﹒８億元；騰訊控股跌０﹒６％報
４６６﹒８元，北水淨買入４﹒２億元；贛鋒鋰業升０﹒１６％報１２５﹒３元，北水淨買入
２﹒６億元。
　　吉利汽車跌３﹒９４％報１８﹒０２元，北水淨賣出４﹒１億元；藥明生物跌２﹒４％報
８５﹒５５元，北水淨賣出２﹒９億元；中國海外發展跌０﹒８５％報２３﹒２５元，北水淨賣
出１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１２﹒８５
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　４﹒１９
　　贛鋒鋰業　（０１７７２）　　　　　　２﹒６０
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒９０
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－４﹒０９
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒９３
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　－１﹒７３
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒５３
　　融創中國　　　（０１９１８）　　　　　－１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/01/2022
【虛幣世界】比特幣貼近三萬七關口，現貨交易量減少
中國故事25/01/2022
《神州經脈》官方料今年外貿形勢嚴峻　A股隨外圍重挫滬指五月低
財經熱話25/01/2022
恒大境外債權人擬採強制行動跌逾半成　世茂還債售產見進展先升後跌　花旗首選潤地龍湖
財經熱話25/01/2022
【鋰喜啦！】贛鋒鋰業盈喜留意魔鬼在細節！咩位部署值博率高？
專訪25/01/2022
【專訪】陶冬：拜登愈來愈像卡特，接下來日子恐更難過（有片）
中國故事25/01/2022
《京城近觀》京城傾力　燃夢冬奧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金