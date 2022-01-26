《日入而息》傳蔚來汽車棄港赴星上市，奧園傳出售多個境內外項目

《今天重點》

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恒大（０３３３３）位於河南焦作養生谷項目爛尾，當地政府收回土地；恒大部分債券持有人未

收到債息

世茂（００８１３）聘德勤為獨立財務顧問：與境外銀行溝通的結果

據報奧園（０３８８３）成功出售多個境內外項目，回籠資金約３０億

據報蔚來汽車來港上市遇阻，擬轉赴新加坡上市

金管局表示去年本港銀行業存款總額按年升４﹒６％；金管局料本港淨息差下調空間有限；今年

工作重點確保銀行有效管理信貸風險及打擊洗錢

本港新增１０７宗確診，１００宗本地７宗源頭未明；７宗源頭不明個案，包括機場員工及大窩

口邨居民

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《即日市況》

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恒指高收４６點報２４２８９，科指升４４點報５５９７

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《深滬股市》

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券商基建午後發力滬指彈０﹒６６％，惟成交大縮水

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《美元匯價》

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英鎊短線或在１﹒３４╱１﹒３６上落

歐元最新報１﹒１２８４╱８８，日圓最新報１１４﹒１５╱１８

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《公司業績》

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國科（０１２９６）旗下龍電料去年賺最多６００萬元人民幣

恒投證券（０１４７６）料去年純利減少２０％

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）推出新春親子理財優惠

騰訊（００７００）投資北京心域科技，持股５２﹒９８％成大股東

據報蔚來汽車來港上市遇阻，擬轉赴新加坡上市

希望教育（０１７６５）知悉股價及成交量於昨日及今日不尋常波動

五龍電動車（００７２９）將於本月３１日起被取消上市地位

中行（０３９８８）取消個人借記卡年費和小額帳戶管理費

毛記葵涌（０１７１６）控股股東轉讓２﹒５％股權予４僱員

協鑫新能源（００４５１）８８０萬元人民幣售光伏電站，還債２﹒３億元人民幣

華信金融投資（０１５２０）４４００萬元購成都創夢，付新股加現金

森信紙業（００７３１）達成復牌指引，申請今早復牌

金泰能源（０２７２８）擬合資開發新疆油砂礦，訂備忘錄

中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會公布第三批名單；中國移動香港獲２０２２北京冬奧獨家

ＶＲ轉播權

國壽集團（０２６２８）去年合併營業收入超１萬億元，保費收入約６２００億元

中銀香港（０２３８８）首推企業客戶電子利是服務，最多一次過派１萬封開工利是；：九成使

用跨境理財通客戶是新客戶

港鐵（０００６６）入標中環新海濱地皮，黃偉綸稱政府成員未有參與相關討論

環亞表示受惠農曆新年及冬奧，料內地乘搭高鐵代步的內陸遊將攀升

澳能建設（０１１８３）附屬與物管公司訂立潛在業務合作諒解備忘錄

五龍電動車（００７２９）遭聯交所取消上市地位，下周一起生效

華和控股（０９９３８）完成收購五芳街物業

鴻寶資源（０１１３１）遭聯交所取消上市地位，下周一起生效

中關村科技租賃（０１６０１）訂立融資租賃協議，獲利息收入３２９﹒６萬人民幣

巨騰國際（０３３３６）就收購越南土地使用權事宜延長基建設施興建完成日期

百心安（０２１８５）完成第二代腎神經阻斷系統產品臨床試驗患者入組程序

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《國企紅籌》

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啟明（０２５００）完成收購心臟瓣膜置換系統開發商

青島港（０６１９８）財務公司與日照港財務公司合併

越秀基建（０１０５２）北二環路費收入去年升２３％

中國國航（００７５３）提名８人任董事候選人

中信証券（０６０３０）Ａ股明日復牌，Ａ股配股認購金額近２２４億元人民幣

中廣核電力（０１８１６）料防城港４號機組延後至後年投入運行

深高速（００５４８）去年１２月梅觀高速路費收入１３０５萬元人民幣

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《神州民企》

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恒大（０３３３３）位於河南焦作養生谷項目爛尾，當地政府收回土地；恒大部分債券持有人未

收到債息

華南城（０１６６８）已獲現有票據持有人同意延長到期日

中教控股（００８３９）注意到近期股價波動，業務營運維持正常

據報恒大（０３３３３）今晚召開投資人電話會議

百度（０９８８８）旗下集度完成近４億美元Ａ輪融資，首款量產車型明年上市

新東方（０９９０１）已購回本金總額合計為１﹒７２億美元債券

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《中國要聞》

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國家藥監局將開展藥品安全整治行動

人行、公安部等聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪行動

被美國列貿易黑名單後火速回Ａ，晶科能源首掛炒高一倍

銀保監表示推進銀行業務數字化轉型，提高科技支撐能力

深圳市市長表示放寬市場准入有助推動粵港澳大灣區建設

工信部表示中國部分中高端產品將受日韓產品衝擊

海關表示指導企業用好原產地聲明，解決享惠受阻問題

國稅總局表示中國去年新增減稅降費約１﹒１萬億元

中石化在塔里木盆地順北油氣田新發現億噸級油氣區

互聯網平台春節紅包總額逾８０億，騰訊阿里轉趨低調

商務部表示企業應盡快熟悉ＲＣＥＰ關稅優惠，搶佔機遇

發改委表示ＲＣＥＰ實施對中西部而言機遇與挑戰並存

中國去年研究與試驗發展Ｒ＆Ｄ經費同比增１４﹒２％

深圳法院對內地首宗涉及香港破產程序案作出裁定

內地各省公布去年ＧＤＰ，湖北增速１２﹒９％居首

第七批國家藥品集採啟動，涉多個億元量級大品種

去年財政支出增速創至少十八年低，料今年財政擴張

深圳推２４條放寬市場准入措施，涉跨境數據業務等

商務部等６部門印發高質量實施ＲＣＥＰ指導意見

人行２０００億逆回購利率持平，加碼放水１０００億

李克強稱堅持不搞大水漫灌，注重區間調控定向調控

境外上市監管條文不清晰，投行組織促中證監釐清要求

「證大文化非法吸收公眾存款案」已追繳１８﹒５億元

上海成立全國首個健康園區

聯想於上海成立半導體公司

習近平稱相比金牌獎牌更在意冬奧為中國注入動力活力

北京個人數字人幣錢包超１２００萬個，交易額９６億

美團公布線下消費全場景開放數字人民幣支付通道

廣汽馮興亞建議延續新能源汽車補貼至２０２５年

中誠信託獲批資本金倍增至４８﹒５億元元人民幣

去年國企利潤總額增３０﹒１％至４﹒５２萬億元

今年上海重大建設項目１７３項，投資２０００億元

施羅德交銀理財獲批開業，為內地第三家合資理財公司

中宣部封殺醜聞劣跡、違法失德播音員及主持人出鏡

中石化原黨組成員、副總經理張海潮涉嫌受賄被起訴

國家開發銀行原副行長何興祥被雙開

浙江原常委周江勇被雙開兼起訴，涉支持資本無序擴張

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２％，台灣用激勵措施吸引海外晶片人才

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《其他消息》

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資審會裁定５７名選舉委員會當然委員登記有效

傳林鄭已啟動徐英偉革職程序，只待北京定奪

林卓廷披露７﹒２１受查警員身分罪成，判囚４個月

民政事務局表示暫無計劃就區議會懸空議席進行補選

鄧炳強稱２３條立法一併完善機密法，加強反間諜能力

容海恩要求檢討寄養轉領養兒童政策，謝偉俊批未考慮人

性

梁君彥稱立法會已整裝待發，議員定當全力以赴

許正宇稱本港過去１０年已調配逾４７０億元於減碳工作

駱惠寧稱香港前景關鍵要有融入國家發展大局的歷史自覺

１４宗遊樂場所牌照持有人資助計劃獲批，涉款７０萬

金管局表示去年本港銀行業存款總額按年升４﹒６％；金

管局料本港淨息差下調空間有限；今年工作重點確保銀行

有效管理信貸風險及打擊洗錢

羅致光稱下月初向事務委員會簡介取消強制金對沖草案

陳帆稱難以短期內搬遷葵涌貨櫃碼頭作土地發展或建屋

許正宇預期金管局今年中就「數碼港元」提出初步想法

深股通額度全日用３４億元；滬股通額度全日用１５億元

，陸股通流入１１億元

傳港台禁播黃耀明何韻詩等十人歌曲，新思維促管理層交

代

獨立調查指童樂居幼兒工作者有違專業操守，總幹事及院

長請辭

澳門持牌博彩中介人減半至４６個，太陽城不在名單內

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《內房困局》

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１月百城住宅成交料同比跌四成，信貸放鬆效應滯後

世茂（００８１３）聘德勤為獨立財務顧問：與境外銀行

溝通的結果

內媒引述佳兆業（０１６３８）否認深投控收購旗下文體

科技集團傳聞

南京出現拋樓潮，江北高新區樓盤成交價跌兩成

建發地產、招商蛇口成功發行近２３億人幣併購票據

據報奧園（０３８８３）成功出售多個境內外項目，回籠

資金約３０億

據報融創（０１９１８）轉讓杭州一在建住宅項目，融信

同時退出

社科院表示樓市進入趨勢性轉折，防止出現「負資產」

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《大國博弈》

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斯洛文尼亞總理向台示好後，據報中方擬退出該國投資

美光ＤＲＡＭ研發團隊撤出中國，分析指防技術外洩

美國新駐華大使宣誓就職，白宮稱其將為美國利益發聲

美眾院將審議對華競爭法案，佩洛西料壓倒性優勢通過

首與中亞五國元首會晤，習近平稱願開放超大規模市場

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《新冠肺炎》

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本港新增１０７宗確診，１００宗本地７宗源頭未明；７

宗源頭不明個案，包括機場員工及大窩口邨居民

世衛執委會高票推選譚德塞，料５月順利連任總幹事

傳皇家加勒比郵輪撤港調往新加坡，因港防疫政策嚴厲

張竹君稱逸葵樓個案有下降趨勢，希望已過高峰期

全國昨日新增２４宗本土確診，北京佔半數再增１４宗

台灣新增４６宗本土確診，４６宗境外輸入

土瓜灣鴻光街受限區域完成強檢，發現２宗初陽個案

專家憂葵涌邨過早解封，建議居民戴兩個口罩加強保護

對疫情嚴控措施不堪其擾，傳美擬批准外交官離開中國

懲教署表示下月１６日起探監需接種至少一劑疫苗

星展香港向基層派逾３０００個新春福袋

梁子超稱逸葵樓住戶應檢疫１４天，應只提供基本糧食

法院登記處及其他支援服務辦事處明起縮短辦公時間

消息指葵涌邨新增逾５０宗個案，逸葵樓佔逾４０宗

美國政府撤銷企業強制接種疫苗措施

荃灣花園榮華閣５號單位及高層４號住戶需檢疫

薛永恒稱「安心出行」原非用作追蹤，冀用好針卡防疫

香港歐洲商務協會料本港重新開放最快或要等到明年底

黃大仙豪苑確診者飼養倉鼠病毒檢測陰性

據報當局擬強制院友打針，家屬不得反對

有院舍營運者同意授權醫生判斷院友是否適合打針

ＩＭＦ籲中國重估清零政策，中方稱一貫採取科學舉措

北京表示３月底前人員抵京７２小時內需做核酸檢測

嚴格防疫嚇走美國外交官，中國斥美方決策令人費解

房署一名在何文田辦工的屋宇保養測量師初步確診

早前源頭不明電梯維修員，疑現崇山商場借廁所染疫

邱騰華稱去年首十一個月酒店房間入住率升至６２％

匯豐大部分分行下月５日起周六暫停服務

恒生下月５日起逢周六僅９間分行維持服務

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