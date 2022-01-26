《出旗制勝－麥穎儀》北水連續淨流入美團，中移動繼續跑贏大市

《出旗制勝》地緣局勢緊張，美國三大股指隔晚（２５日）再度上演Ｖ型走勢，科網股則繼

續拖累納斯達克指數收低。港股周三（２６日）早段造好，恒指高開近１００點，之後升幅一度

擴大至２４４點，見過２４４８７點高位，之後則逐步回吐升幅，中段一度倒跌，整體表現疲軟

。

科技股表現個別發展，騰訊（００７００）股價表現則較為硬淨，全日繼續於４７０元關口

附近整固，而阿裡（０９９８８）及美團（０３６９０）則見不同程度下跌。

據報，美團今日（２６日）宣布，將為平台線下消費全面開放數字人民幣支付通道，用戶在

選購生鮮、打車出行或觀看電影時，可以數字人民幣支付並領取專屬的消費補貼。數字人民幣支

付場景包括餐飲、外賣、生鮮零售、共享單車、美團打車等２００多個線下消費場景。消息暫時

未對股價有太大刺激作用。但留意到近日港股通資金在美團部署積極，截至周二收市，連續１６

個交易日錄得北水淨流入，昨日亦見近１３億元資金流入追捧。如對後市看好，或可趁低留意美

團購１９２８６，行使價２６８﹒８８元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅５６﹒６％，換股比率

１００兌１，２０２２年０５月３０日到期。相反，投資者如看淡，或可留意美團沽１６９４６

，行使價１７６﹒７８元，實際槓桿３﹒９倍，引伸波幅５８﹒４％，換股比率１００兌１，

２０２２年０６月２９日到期。

除科網股之外，隨著市場避險情緒升溫，資金開始從成長股等風險資產流出，轉為關注防守

性較高，增長較為穩定的藍籌股。例如中移動（００９４１）近日則較多投資者關注。中電信

（００７２８）昨日舉行的５Ｇ消息商用發布會正式宣布５Ｇ消息進入商用階段。消息亦刺激同

為５Ｇ電信板塊的中移動股價上揚，周三一度升２﹒９％至５３﹒８元高位。加上近日其控股公

司回購股份的計劃及消息亦支持中移動股價企穩。回顧過去幾日，大市表現反覆，中移動股價連

續３個交易日未曾收跌，今日更繼續跑贏大市，投資者如看好，或可留意中移購１２５７６，行

使價５５﹒５５元，實際槓桿８﹒２倍，引伸波幅２９﹒２％，換股比率１０兌１，２０２２年

０６月２９日到期。

另外，美國日趨嚴峻的高通脹環境亦令市場憧憬美聯儲局加息，匯豐（００００５）股價自

去年９月中低位３８﹒８元低位反彈至５５元高位，累計升幅高達４成以上。而今日股價表現仍

跑贏大市，是其中一隻撐市功臣。投資者如看好，或可留意匯豐購２１７２８，行使價６０元，

實際槓桿９﹒６倍，引伸波幅２６﹒５％，換股比率１０兌１，２０２２年０７月２８日到期。

相反，看淡或可留意匯豐沽２２１８６，行使價４５元，實際槓桿７﹒１倍，引伸波幅

３１﹒６％，換股比率１０兌１，２０２２年０７月２５日到期。《花旗上市結構性產品部副總

裁 麥穎儀》



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