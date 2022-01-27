《運籌帷幄－梁業豪》港股已經不容再跌

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於偏好和顯著向淡。昨早（２６日）市況所見，港股開局原本不錯，五大指數皆

見上升。可惜其後藍籌股的回吐壓力增大，國企股亦見沽家踴躍入市，惟科技股有大戶買家入市

維持秩序。科技指數陰陽燭日線圖上，本周二（２５日）指數跌穿了本月１４日低位２６０６支

持，確認「一浪低於一浪」的局勢已從１３日高位５９２３開始。換言之，自６日低位５２３１

起的短期反彈浪已經完結，市況須先回試低位支持。

另一方面，恒生指數陰陽燭日線圖上，本周二低位２４００２依然高於本月１９日低位

２３９５２，代表自上月２０日低位２２６６５起「一浪高於一浪」的向好局勢尚未被破壞。當

然，本月２１日高位２４９８２已成為了短期重要阻力位。明顯地，恒指現於２３９５２與

２４９８２間等待突破，暫時表現反覆偏軟。本欄認為，港股大市已經不容再跌；否則，小心中

期局勢亦會逐步轉淡。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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