《行內行外－梁崇讓》新一年市場會出現風水輪流轉嗎？

《行內行外》自上屆美國總統特朗普上任後，中美兩國意識形態之爭進入了白熱化階段，繼

而拜登上任後並沒有改變美國打壓中國崛起的既定國策，無論在貿易關稅上和限制商品輸入方面

都沒有絲毫退讓。在金融方面，美國政府更扭盡六壬打壓中資企業融資和投資渠道，令中資企業

在美上市和資金投資美國企業等諸多限制，對美企資金投資內地企業也同樣嚴格禁止。



＊全球化難逆轉＊



美國對華發動貿易戰初期，有評論員和分析家都指出中國經濟將面臨不確定的下行風險，並

認為將有大量資金撤離中港兩地，但近期的據數據顯示，美國打壓中國的政策並沒有完全奏效，

中國去年１２月的進出口總額近６０００億美元，出口總值約３５００億美元，進口則有約

２５００億美元，順差約１０００億美元，去年全年進出口總額突破６萬億美元，出口總額逾

３﹒３６萬億美元，按年增２９﹒８５％，進口額的對外貿易總額更按年升３０﹒２４％，成績

亮麗，其中美國的順差近４００億美元，佔比約４０％。此外中央國債登記結算公司數據顯示，

去年全年外資累計增持國債創下近５８００億元人民幣的歷史新高。



有英國研究機構統計顯示，去年內地風險投資金額創新高，按年升５０﹒６３％達１３０６

億美元。值得注意的是，去年投資在內地生物科技行業的金額達１４１億美元之多，為２０１６

年的１０倍，可見撤資之說圖窮匕現。另有統計指出截至２０２１年底，中國外資控股證券公司

增至９家，分別是摩根大通證券（中國）、摩根士丹利證券（中國）、瑞信證券、星展證券、大

和證券、高盛高華證券、瑞銀證券、匯豐前海證券、野村東方國際證券，而渣打集團

（０２８８８）也擬於內地獨資設財富管理部門，向個人投資者銷售共同基金，當中包括合格境

內機構投資者（ＱＤＩＩ）基金，若成事實，渣打將成為首家在內地全資擁有財富管理公司的外

資銀行。還有特斯拉、蘋果和星巴克等美國巨企仍繼續在中國設廠或與中國企業合作擴展業務，

這表明無論美國政府和個別歐洲國家如何高調打壓中國，但外資企業仍持續大舉湧入內地發展，

這也足以證明「經濟全球化」的勢頭難以逆轉，單邊主義實難再次抬頭。



＊風水輪流轉？＊



雖然從數據上看，中國的外來投資和經濟應仍是穩步增長，理論上股票市場也應同步上升，

可惜去年中港兩地的股票市場，卻因內地政府多項打壓反壟斷的政策，令龍頭科技股的前景加添

了不明朗因素，因此股價一直受壓，內房股也因債務危機未能解決而持續低迷。此外去年內地有

關當局對企業和資金，在外的融資和投資，包括理財產品等等，都開始有所規範，凡涉及危害國

家安全的項目都一律禁止，也表示金融牌照存有國界，對境內外投資者禁止的金融業務，以及未

對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營，加上疫情持續反覆未能徹底控制，這可說去年

真是壞消息盡見的一年。



但踏入２０２２今年，形勢似乎有所逆轉，美國雖然未正式加大縮表力度和開始加息，但美

國長期國債息率攀升，加上烏克蘭緊張局勢升溫，聰明資金已從美股撤離，令美股近期連續出現

幾天急跌，反觀香港股市，今年初並沒受美股下跌影響，更見春江鴨資金持續入市港股，使整體

大市出現回升，近期因俄烏局勢而急速調整。年近歲晚，急景殘年，內地政府例行放寬銀根，除

了下降中期借貸便利（ＭＬＦ）及逆回購利率後，更宣布將一年期ＬＰＲ下調０﹒１％，已連續

第二個月下調，同時將被視為住房貸款利率標準的５年期ＬＰＲ下調０﹒０５％，打破連續２０

個月不變的紀錄，釋放寬鬆貨幣政策的訊號，同時也約見多間內房企業要員商談解決債務問題和

對內房釋出寬鬆訊息，這是否意味虎年的中港美股市會有風水輪流轉的轉向可能？那又要考考投

資者眼光了，祝大家新年投資行大運！



＊跨境交易難監管＊



後記：去年內地有關當局曾表示除了合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）、「滬港通」等機制

外，中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式進行，表明金融牌照是有國界的，對境內

外投資者禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構是不得在境內經營。更有官媒

批評有部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照，僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平

台，主要專門面向境內投資者提供境外證券投資服務，屬於「跨境交付」範疇，從業務實質看，

跨境互聯網券商屬在中國境內「無照駕駛」，屬非法金融活動，雖然現時互聯網和數碼技術發達

，但總不該降低要求，更不該全網無差別銷售和漠視金融風險防控，此番言論，除了令被點名的

上市證券公司股份股價下跌外，也令部份在香港只持有香港證監會牌照的證券公司重新檢視交易

政策。



在香港利用互聯網跨境投資的交易早已存在，其中也包括他國交易所的股票和期貨以及交易

所以外的其他產品，有別與中國內地，在香港資金可較自由進出，加上沒有特別法例監管，也形

成在香港的投資者的投資渠道是多樣化。由於去年美國股票市場因持續放水而大幅上升，中港股

票則持續向下，而投資者的資金往往會投向有利可圖的市場，加上現時資訊發達，以及投資機構

和名人的宣傳攻勢，很容易令投資者心動，因此美國股票和虛擬資產，便成為投資者去年追捧的

對象，近日更有多間中介機構以送股，一世零佣金等宣傳美股買賣，而去年投資在美股的投資者

已嘗盡甜頭，怎不叫人蠢蠢欲動呢？只是近期美股升勢不再，今年初入市的投資者可能又要中伏

了，投資者入市免佣和收到「股票贈品」也可能是得不償失了。



美國的交易制度並不是與中港完全相同，外國證券公司也不是慈善家，有報導指美國交易市

場存在的ＰＦＯＦ（Ｐａｙｍｅｎｔ Ｆｏｒ Ｏｒｄｅｒ Ｆｌｏｗ）訂單流回佣制度，證券

公司可向市場莊家提供投資者的買賣和委托交易數據而從中獲得收入，還有外國市場存在黑池交

易，黑池交易透明度不高，以現時科技的進步，投資者是否確實以最好時間和價位買入也是未知

之數？那世上真的有免費午餐嗎？此外這類交易的地點實際並不在香港進行，香港有關當局是否

難以查證？至於在香港，這類跨境交易的中介機構是否屬於無牌經營或不合法，交易是否合法，

還是由香港有關當局解畫和依法處理了。



註：送牛迎虎，農曆新年假期《行內行外》將暫停刊出三周至２月２４日，屆時復刊再和大

家見面，在此本工會理事會仝人向全體會員、業界好友拜過早年，金虎獻瑞，國泰民安。祝人人

身體健康，戶戶闔家平安，財源滾滾，大家萬事勝意！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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