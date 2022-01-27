《缸邊隨筆－石鏡泉》防疫

《缸邊隨筆》今天不談股，談防疫，因為防疫不濟，股亦將不濟，所談的，是個集思廣益的

話，不光是個人的。



＊（１）防疫要人手＊



傳政府會招請前紀律部隊人員回任，時薪３９０元，有前紀律部隊人員指出：



唉，港府現不愁錢，公務員多，但領軍者不善用。



有紀律部隊（入境處關口多已停運，大量人手無工開多時，辦理外傭工作紀錄、旅遊出入境

證、辦證等的工種亦大大減少，這些工種的職員要放的大假，兩年來也應放清，但又未有好好被

安排，反要用額外公帑聘臨時工。好彩有一班有心有力，又肯出心出力為港的退休公務員。



最重要、最好彩的是香港還有中央作後盾。雖然港府曾冷待內地到港助抗疫的醫療大隊，又

無故拆去內地為港建的防疫抗疫設施。我相信，只要港府肯放下自我，低看內地醫護科技的偏見

，要求中央協助防疫抗疫，一支有實戰、高水準、有心、有科技的醫療隊，定可在短時間內到港

截斷這嚴峻的第五波。



有退休公務員表示，退休者去做，在職的在家工作或不用做，乜邏輯，俾少少錢，找退休者

來做，如染病，死咗，退休長俸是否仍有得派，點計都唔抵，如是看港府是否有不善用人力資源

之嫌？



＊（２）防疫要裝備＊



今時葵涌區各大廈清潔員工的防疫裝備足夠嗎？



有家Ｈｅａｌｔｈ ｉｎ Ａｃｔｉｏｎ的註冊慈善機構，他們是跑前線、接地氣的，他們

有如下發現：



在葵涌區工作的三、四百位清潔人員欠防疫裝備，為甚麼會缺？政府給這些承包清潔的公司

的撥款可能不包要供今時的防疫裝備，亦可能包了，但公司不給，因為有關的裝備要費用。



每清潔工每天要兩個口罩，一個月工作２６日計，一個月要５２個口罩，供４００人，要

２﹒２萬至２﹒４萬個。



面罩每個３８元，４００個，１５，２００元；可棄防疫袍，１２０元，４００人，４８，

０００元；目鏡２５元，４００人，１，０００元；手清潔液２２元，４００枝，８，８００元

；共計１０，５００元╱月。



有位善心朋友聽後，二話不說，立捐了１０，５００元予Ｈｅａｌｔｈ ｉｎ

Ａｃｔｉｏｎ，但希望政府能跟進這方面事情，下月要有防疫物資到位予不光是葵涌區的清潔工

，而是全港的清潔工。



如果政府做不來，馬會又可否撥款資助，直到疫情完結？



為甚麼要為這些清潔工添足防疫裝備很重要？因為他們是在各大廈間出入，他們接觸到的是

最易帶病毒的垃圾，如他們沾上病毒，便可以成為病毒傳播者，這可能是葵涌區大爆疫的原因之

一。



＊（３）防疫要得其法＊



研究發現Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒在我們的環境下能穩定存活。



新冠肺炎（ＣＯＶＩＤ－１９）Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株為何傳染力如此驚人？一項日本研究

發現，恐與其環境穩定度有關，Ｏｍｉｃｒｏｎ在塑膠材質上可存活的時間，甚至高達８天。



路透報道：環境穩定度可用來鑑別病毒的傳染力高低。根據一份發表在線上生物學預印本資

料庫ｂｉｏＲｘｉｖ的研究，在塑膠表面上，原始新冠病毒株平均可活５６小時，突變株則較為

「頑強」

，Ａｌｐｈａ株１９１﹒３小時，Ｂｅｔａ株１５６﹒６小時，Ｇａｍｍａ株５９﹒３小時，

Ｄｅｌｔａ株１１４小時，Ｏｍｉｃｒｏｎ株則是１９３﹒５小時。



不過，此一研究尚未獲同儕審閱，仍需更多試驗加以核實。



至於這些病毒株在大體皮膚上停留的時間，原始新冠病毒株可活８﹒６小時，Ａｌｐｈａ株

１９﹒６小時

，Ｂｅｔａ株１９﹒１小時，Ｇａｍｍａ株１１小時，Ｄｅｌｔａ株１６﹒８小時，

Ｏｍｉｃｒｏｎ株則是２１﹒１小時。



此外，該實驗也發現，在皮膚上，所有突變種接觸到以酒精為基底的消毒液１５秒後，就會

魂飛魄散失去活性。研究人員因此強烈建議民眾持續採用ＷＨＯ建議的防疫法寶，勤加使用乾洗

手等消毒產品，有助消滅新冠病毒。



看明了？Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒較其他新冠疫病毒在我們目前的環境下存活期長，要防疫有效

，先要在環境上盡快清滅病毒，以Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒可在塑料面存活８日，如我們能在第一日

便消滅之，便可以減少了Ｏｍｉｃｒｏｎ八分之七的播毒機會，要怎樣才可以達此？



在葵涌各屋邨的個別單位，要由戶主清潔，政府要加強對這方面的教導、宣傳。但在所有的

公共地方，又應怎樣？５０年代，香港有洗太平地，今時要每晚在各大堂、門、把手、走廊、樓

梯

、扶手、升降機，特別是塑料面都要徹底消毒。至於升降機的按鈕板，是否應每小時都噴上光觸

媒來殺病毒？



防疫有三個層次：



（１）防擴散；



（２）做足夠核酸檢測以及早查出中招者，但這個方法是很微效的，因為中招者可以２至５

天後才會被驗出病毒，而在其間，只要中招者在社會上走動，就會播毒，故今時光做核酸檢測是

落後於發展形勢；



（３）隔離中招者，這已是最最最下之策。



故今時政府工作重點應在防擴散，全幢大廈公共地方全面清毒，是較易做亦是較收效的防疫

法。



在新冠疫初期，武漢就曾全城噴霧化消毒液，如港府沒有這些設施，可以問阿爺借，不然就

用警方的水炮車來洗街都好。



防疫、抗疫要隨疫情而變，但相信全部港人都認為港府防疫應對不得其法，是否應要好好檢

討，改改呢？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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