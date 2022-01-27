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27/01/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》防疫

　　《缸邊隨筆》今天不談股，談防疫，因為防疫不濟，股亦將不濟，所談的，是個集思廣益的
話，不光是個人的。
　
＊（１）防疫要人手＊
　
　　傳政府會招請前紀律部隊人員回任，時薪３９０元，有前紀律部隊人員指出：
　
　　唉，港府現不愁錢，公務員多，但領軍者不善用。
　
　　有紀律部隊（入境處關口多已停運，大量人手無工開多時，辦理外傭工作紀錄、旅遊出入境
證、辦證等的工種亦大大減少，這些工種的職員要放的大假，兩年來也應放清，但又未有好好被
安排，反要用額外公帑聘臨時工。好彩有一班有心有力，又肯出心出力為港的退休公務員。
　
　　最重要、最好彩的是香港還有中央作後盾。雖然港府曾冷待內地到港助抗疫的醫療大隊，又
無故拆去內地為港建的防疫抗疫設施。我相信，只要港府肯放下自我，低看內地醫護科技的偏見
，要求中央協助防疫抗疫，一支有實戰、高水準、有心、有科技的醫療隊，定可在短時間內到港
截斷這嚴峻的第五波。
　
　　有退休公務員表示，退休者去做，在職的在家工作或不用做，乜邏輯，俾少少錢，找退休者
來做，如染病，死咗，退休長俸是否仍有得派，點計都唔抵，如是看港府是否有不善用人力資源
之嫌？
　
＊（２）防疫要裝備＊
　
　　今時葵涌區各大廈清潔員工的防疫裝備足夠嗎？
　
　　有家Ｈｅａｌｔｈ　ｉｎ　Ａｃｔｉｏｎ的註冊慈善機構，他們是跑前線、接地氣的，他們
有如下發現：
　
　　在葵涌區工作的三、四百位清潔人員欠防疫裝備，為甚麼會缺？政府給這些承包清潔的公司
的撥款可能不包要供今時的防疫裝備，亦可能包了，但公司不給，因為有關的裝備要費用。
　
　　每清潔工每天要兩個口罩，一個月工作２６日計，一個月要５２個口罩，供４００人，要
２﹒２萬至２﹒４萬個。
　　
　　面罩每個３８元，４００個，１５，２００元；可棄防疫袍，１２０元，４００人，４８，
０００元；目鏡２５元，４００人，１，０００元；手清潔液２２元，４００枝，８，８００元
；共計１０，５００元╱月。
　
　　有位善心朋友聽後，二話不說，立捐了１０，５００元予Ｈｅａｌｔｈ　ｉｎ　
Ａｃｔｉｏｎ，但希望政府能跟進這方面事情，下月要有防疫物資到位予不光是葵涌區的清潔工
，而是全港的清潔工。
　
　　如果政府做不來，馬會又可否撥款資助，直到疫情完結？
　
　　為甚麼要為這些清潔工添足防疫裝備很重要？因為他們是在各大廈間出入，他們接觸到的是
最易帶病毒的垃圾，如他們沾上病毒，便可以成為病毒傳播者，這可能是葵涌區大爆疫的原因之
一。
　
＊（３）防疫要得其法＊
　
　　研究發現Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒在我們的環境下能穩定存活。
　
　　新冠肺炎（ＣＯＶＩＤ－１９）Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株為何傳染力如此驚人？一項日本研究
發現，恐與其環境穩定度有關，Ｏｍｉｃｒｏｎ在塑膠材質上可存活的時間，甚至高達８天。
　
　　路透報道：環境穩定度可用來鑑別病毒的傳染力高低。根據一份發表在線上生物學預印本資
料庫ｂｉｏＲｘｉｖ的研究，在塑膠表面上，原始新冠病毒株平均可活５６小時，突變株則較為
「頑強」
，Ａｌｐｈａ株１９１﹒３小時，Ｂｅｔａ株１５６﹒６小時，Ｇａｍｍａ株５９﹒３小時，
Ｄｅｌｔａ株１１４小時，Ｏｍｉｃｒｏｎ株則是１９３﹒５小時。
　
　　不過，此一研究尚未獲同儕審閱，仍需更多試驗加以核實。
　
　　至於這些病毒株在大體皮膚上停留的時間，原始新冠病毒株可活８﹒６小時，Ａｌｐｈａ株
１９﹒６小時
，Ｂｅｔａ株１９﹒１小時，Ｇａｍｍａ株１１小時，Ｄｅｌｔａ株１６﹒８小時，
Ｏｍｉｃｒｏｎ株則是２１﹒１小時。
　
　　此外，該實驗也發現，在皮膚上，所有突變種接觸到以酒精為基底的消毒液１５秒後，就會
魂飛魄散失去活性。研究人員因此強烈建議民眾持續採用ＷＨＯ建議的防疫法寶，勤加使用乾洗
手等消毒產品，有助消滅新冠病毒。
　
　　看明了？Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒較其他新冠疫病毒在我們目前的環境下存活期長，要防疫有效
，先要在環境上盡快清滅病毒，以Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒可在塑料面存活８日，如我們能在第一日
便消滅之，便可以減少了Ｏｍｉｃｒｏｎ八分之七的播毒機會，要怎樣才可以達此？
　
　　在葵涌各屋邨的個別單位，要由戶主清潔，政府要加強對這方面的教導、宣傳。但在所有的
公共地方，又應怎樣？５０年代，香港有洗太平地，今時要每晚在各大堂、門、把手、走廊、樓

、扶手、升降機，特別是塑料面都要徹底消毒。至於升降機的按鈕板，是否應每小時都噴上光觸
媒來殺病毒？
　
　　防疫有三個層次：
　
　　（１）防擴散；
　
　　（２）做足夠核酸檢測以及早查出中招者，但這個方法是很微效的，因為中招者可以２至５
天後才會被驗出病毒，而在其間，只要中招者在社會上走動，就會播毒，故今時光做核酸檢測是
落後於發展形勢；
　
　　（３）隔離中招者，這已是最最最下之策。
　
　　故今時政府工作重點應在防擴散，全幢大廈公共地方全面清毒，是較易做亦是較收效的防疫
法。
　
　　在新冠疫初期，武漢就曾全城噴霧化消毒液，如港府沒有這些設施，可以問阿爺借，不然就
用警方的水炮車來洗街都好。
　
　　防疫、抗疫要隨疫情而變，但相信全部港人都認為港府防疫應對不得其法，是否應要好好檢
討，改改呢？《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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