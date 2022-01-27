時代中國（０１２３３）先舊後新折讓１７％配股，集資約４億元

《經濟通通訊社２７日專訊》時代中國（０１２３３）通過配售代理瑞銀，以先舊後新方式

配售１﹒１７７億股，佔擴大股本５﹒６％，每股作價３﹒４元，比上日收市價折讓約

１７﹒０７％，集資淨額約３﹒９３６億元，當中半數用作償還債務，餘下用作一般企業用途。

配股完成後，該公司執行董事兼主席岑釗雄及配偶李一萍持股由６２﹒７４％攤薄至

５９﹒２３％。（ｍｈ）

