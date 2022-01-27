《專家之言－黃德几》特步盈喜惹憧憬，料去年度純利增加逾七成

《專家之言》２０２２年北京冬奧將於下周開幕，內地體育用品股造好。體育用品行業受政

策監管的風險較細，國務院早前印發《全民健身計劃》，目標到２０２５年全民健身公共服務體

系更加完善，預料帶動中國體育產業總規模達到５萬億元（人民幣．下同）。另外，新冠疫情持

續，民眾對健康意識提高，而中國消費者轉向內地品牌，憧憬「國潮」升溫。



＊主品牌銷售強勁增逾三成，受惠產品創新毛利率提升＊



特步國際（０１３６８）為內地大型運動服公司之一。集團早前發盈喜，預計截至２０２１

年１２月底止年度，純利按年增加逾７０％，主要由於期內收入大幅增長，受惠於特步主品牌推

出標誌性功能性及休閒產品，以及零售渠道升級，導致代理商的銷售訂單強勁，主品牌收入於

２０２１年下半年增長逾３０％；特步主品牌的電子商務業務及兒童業務分別在品牌、產品和運

營方面完成重組後，收入增速加快。同時，特步主品牌的毛利率提升，主要由於集團在產品創新

方面持續努力，提升產品組合；以及２０２０年上半年的一次性庫存回購導致比較基數較低。

２０２１年度，特步主品牌的零售銷售（包括線上線下渠道）按年增加超過３０％，零售存

貨周期約四個月。去年第四季度，特步主品牌的零售銷售，按年增加２０％至２５％；期內，零

售折扣水平為七五折至八折。集團預期將於今年３月刊發去年度業績。



＊贊助多個大型跑步賽事，收購四品牌豐富產品組合＊



集團定位為以跑步為發展重點，過往贊助多個大型馬拉松及跑步賽事，提升品牌形象。早前

收購的品牌，包括Ｓａｕｃｏｎｙ、Ｍｅｒｒｅｌｌ、Ｋ－Ｓｗｉｓｓ和Ｐａｌｌａｄｉｕｍ，

豐富產品組合，進一步拓展時尚和專業運動。不過，四個新品牌目前的規模較細，仍然需要投入

並產生虧損，要達到收支平衡仍要時間。

走勢上，１月１０日跌至１０﹒４２元（港元．下同）止跌回升，形成上升軌，各主要平均

線呈順向排序屬利好，ＭＡＣＤ維持牛差距，惟ＳＴＣ％Ｋ線回低於％Ｄ線，宜候低１２﹒３元

以下吸納，反彈阻力１６﹒２元，不跌穿１０﹒４元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃

德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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