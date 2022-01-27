【停車收爐】特斯拉業績現隱憂，車股無運行？捕捉３月轉勢良機！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２７日報道》隔晚特斯拉（Ｔｅｓｌａ）在收市後公布第四季業

績，收入及盈利齊創新高。不過，管理層承認供應鏈有隱憂，對本港上市車車股啟示作用有多大

？恒指半日承接美股跌勢，車股弱勢未改。單計今個月，比亞迪（０１２１１）累挫９％，吉利

（００１７５）和長汽（０２３３３）累跌４至５％，車股何時轉勢？如何捕捉轉勢良機？



＊特斯拉業績超預期，惟供應鏈存隱憂＊



特斯拉隔晚收市後公布上季業績，期內營收按年增６５％至１７７億美元，純利按年增

７﹒６倍至２３億美元，兩者均創新高，並連續多個季度創紀錄新高。其中，汽車收入按年增

７１％至近１６０億美元。季內交付汽車量按年增５％，至３０﹒８６萬輛。

不過，特斯拉業績暗藏隱憂。管理層承認供應鏈將影響今年交付量，而工廠的產能已經連續

數季未達１００％。創辦人馬斯克亦表示，集團今年不會推出新車型，但希望明年推出３款新車

型。

特斯拉第四季可算交到功課，業績亦具透明度，市場態度見「收貨」，特斯拉股價於盤後變

動不大。不過，本港上市的「影子股」比亞迪（０１２１１）則隨市下跌，目前跌幅擴大至逾

２％，其他車股跌勢未止，長汽（０２３３３）更滑逾６％。究竟特斯拉業績對新能源車股參考

作用有多大？



＊中、美電動車股補貼政策分歧、加價幅度亦不同步＊



近年新能源車發展依賴補貼，然而中美兩國補貼政策開始背道而馳。特斯拉對於內地車企參

考作用已減弱。

美國眾議院去年１１月通過了１﹒７５萬億美元刺激法案，該法案包含新能源車稅收抵免提

高至最多１﹒２５萬美元；若涉及車企為美國工會單位，則額外獲得４５００美元；若零部件

５０％美國化且電池本土生產；則額外獲得５００美元。

相反，內地早於月初印發《關於２０２２年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，明

確２０２２年新能源汽車補貼標準在２０２１年基礎上減少３０％。

為了應對補貼退坡，多個汽車品牌均明確表示，旗下新能源車型將加價，不過加價空間不及

特斯拉，導致盈利表現難以與特斯拉相提並論。國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊

社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，雖然比亞迪以銷量取勝，但盈利表

現仍大幅落後，短期股價難被刺激。

事實上，比亞迪旗下王朝、海洋兩大銷售網將於下月加價，惟上調幅度僅１０００至

７０００元人民幣不等；相比之下，特斯拉已於本月１７日起，大幅上調高端半自動駕駛助理系

統的在美售價上調２０％至１２０００美元。



＊比亞迪仍看高一線，新能源車股料３月展升勢＊



除了補貼退坡，內地新能源車仍需面對原材價格上漲的隱憂。林家亨提醒投資者，行業中仍

以比亞迪看高一線。值得留意，比亞迪除了自研芯片外，月初更公布奪得全球最大鋰儲量國智利

鋰開採權，相對同行可先卸下部分電池原材料供應的憂慮。

補充一點，美國議息及加息周期臨近，比亞迪日前開展額度為４３億美元或其他等值外幣的

外匯衍生品交易業務，主要為自有資金，以應對匯市風險。

除了選對車股，買入時機同樣重要。林家亨提醒投資者應先持觀望態度，靜待車企淡季過後

方才入市。他指出，內地今年開始減少補貼，因此有意買車的消費者，理論上應該早於去年下旬

買入，故１月銷量將大受影響。加上２月農曆新年，傳統上為車市淡季，預期至少於３月後，新

能源車股方能重拾升軌，電油或傅統汽車復甦則或要待第二季。

