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即市新聞

27/01/2022 16:45

《盤後部署》港股或尋二萬三關，惟跌穿機會不大，阿里股價惹關注

　　《經濟通通訊社２７日專訊》聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率在０至０﹒２５厘，但表
示不久之後適宜加息，公開市場委員會決定在３月初停止買債計劃。亞洲股市今日全面下挫，港
股毫不例外低開低走，盤中失守二萬四關口，並曾跌逾六百點，其中科技股跌勢顯著，美團
（０３６９０）、阿里（０９９８８）跌逾７％，小米（０１８１０）、瑞聲（０２０１８）跌
逾半成。午後大市跌幅輕微收窄，但仍維持近五百點跌勢，最終恒指收報２３８０７，跌４８２
點或跌１﹒９９％，主板成交１３３４﹒９０億元。國企指數報８２９１，跌２２０點或跌
２﹒６０％。恒生科技指數報５３８３，跌２１３點或跌３﹒８１％。
　　內地股市同樣跌幅慘重，上證綜合指數報３３９４，跌６１點或跌１﹒７８％，成交
３４６５﹒３４億元人民幣。深證成份指數報１３３９８，跌３８１點或跌２﹒７７％，成交
２２６３﹒４４億元人民幣。

＊明日為港股結算日，今晚美股表現有決定性作用＊

　　聯儲局主席鮑威爾隔晚「鷹」派言論嚇怕投資者，今日亞洲股市全面下挫，市場將關注今晚
美股表現，由於早前美股已經「跌定先」，所以今晚美股表現對明日港股有決定性作用。加上明
日港股為期指結算日，明日股市不升則大跌，而應該不會出現平淡收市的局面。
　　恒指如果明日企穩２４２００點收市，短線可能在二萬四至二萬五上落；但如果明日低開低
走，恒指則有機會直插２３２００點甚至二萬三關口。而港股早早已經由高位大幅回落，相信跌
穿二萬三機會不大，短線投資者可利用此機會小注入市，捕捉此輪反彈。（ｕｌ）

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