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27/01/2022 09:45

【國際要聞】美國再籲國民撤離烏克蘭，俄國杜馬要求軍援親俄組織

　　《經濟通通訊社２７日專訊》俄羅斯、烏克蘭、德國、法國周三在巴黎舉行四方會談之際，
美國再次就烏國局勢吹出緊張空氣，指當地安全狀況「無法預測」，要求本國公民考慮立即撤離
。俄羅斯國家杜馬則要求普京政府向烏東輸送武器，供親俄武裝抵抗基輔的進攻。
　　巴黎四方會談歷時８個半鐘並發表聯合公報，表明雖然存在分歧，但仍支持２０１４年明斯
克協議的停火規定。俄方代表科扎克會後透露，４國會於兩周後在柏林舉行第２輪會談。
　　美國駐烏國大使館則在其網站發表聲明，指烏國安全形勢難料，可能在短期內惡化，敦促在
當地的美國公民考慮立即通過商業或其他可用的私人交通方式離境。國務卿布林肯亦表示，美國
駐俄大使沙利文已向莫斯科遞交書信，回應俄方提出的安全訴求，強調烏克蘭有權選擇其盟友。
不過，烏克蘭外長庫列巴卻發表不同意見，認為有迫在眉睫的大規模入侵風險。
　　在莫斯科，俄外長拉夫羅夫向國家杜馬議員表示，美歐洲正在加大對俄施壓，包括在其邊界
附近進行「挑釁性」的軍事演習，並力圖將烏克蘭拉進北約。執政統一俄羅斯黨秘書長圖爾恰克
（Ａｎｄｒｅｙ　Ｔｕｒｃｈａｋ）回應稱，應向烏東頓巴斯地區的親俄武裝組織運送武器，幫
助他們抵抗基輔可能發動的攻擊。（ｊｆ）

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