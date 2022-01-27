【國際要聞】烏克蘭航天重鎮爆槍擊，軍人射殺５同袍後逃逸

《經濟通通訊社２７日專訊》烏克蘭與俄羅斯關係緊急之際，烏國東部航天科技重鎮第聶伯

羅（Ｄｎｉｐｒｏ）爆發軍人槍擊案。１名２０歲新兵涉於今日凌晨４時，使用ＡＫ４７步槍掃

射同袍，釀成５死５傷後逃去。

據烏國內政部發布的消息，槍擊現場為一處國營火箭及航天設備廠房。涉事新兵隨後被發現

身穿迷彩服，攜帶槍枝進入附近的火箭和航空學院。烏國全國警察已進入高度戒備追捕槍手。

（ｊｆ）

