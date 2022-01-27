【新冠肺炎】南韓周三新增１﹒４５萬宗確診，連續３天破紀錄

《經濟通通訊社２７日專訊》南韓今日通報，周三新增１﹒４５萬宗新冠肺炎確診個案，是

連續第３日刷新紀錄，並較３天前翻了一番。南韓迄今累積確診７７﹒７５萬宗。不過現有重症

者較前一天降少３５宗，為３５０宗。

為免醫療系統超負荷，衛生部門將於春節前後重新整合全國醫療資源。不過，當局仍計劃由

下月３日開始放寬防疫措施，包括已接種疫苗而沒有出現嚴重症狀的被感染者，家居隔離治療期

由１０日縮短為７日。（ｊｆ）





