《政經范局－范強》拜登緣何爆粗

《政經范局》執政首年的拜登總統，已經淪為美國市井小民茶餘飯後的笑料，有稱他為「瞌

睡喬（ｓｌｅｅｐｙ Ｊｏｅ）」，有看死中期選舉後就會「跛腳」。拜登以７８歲高齡當選總

統，要處理新冠疫情、經濟等等難題，其實「沒有功勞也有苦勞」。政敵和公眾對拜登的冷嘲熱

諷，不僅反映了美國政治文化水平，同時也反映了美國自上而下仍沉迷於黨派之爭，覺得天不會

塌下來。



拜登帶進白宮的一系列政策，似是雜亂無章，實則條理清晰。這在數個月前講可能還引發爭

議，但經近日美國媒體坊間競相討論，也就不怕挑明 － 他的使命不在於宏大的國際事務，所

以他並不在乎阿富汗的撤軍安排﹔也不在於通脹民生等「雞毛蒜皮」之事，所以聯儲局在很長一

段時間內，對通脹問題視若無睹。他承擔的是當代美國總統從未處理過的「不可能任務」，就是

防止美國滑向政治內亂，或者用現在的美國常見政治用語，就是「防止內戰」。



＊從文明衝突到１：９９＊



美國的政治內亂的一個主要源頭，就是１％的富豪擁有超過了９９％國民所有的財富。奧巴

馬時代為了擺脫金融海嘯而推行「量化寬鬆」，導致貧富差距惡化。至２０１６年總統選舉時，

１：９９的問題正式取代反恐和海外戰爭，成為競選的主旋律。



自１９９０年代享廷頓提出「文明衝突論」以來，尤其是２００１年發生９１１恐襲後，美

國政治菁英與公眾一直聚焦於如何在後冷戰時代，維持美國為首的西方文明主導。一旦競選議題

轉向國內的貧富矛盾，共和、民主兩黨及支持者在意識型態等方面的矛盾迅速浮上水面，民眾驚

覺國家分裂成「兩個美國」。



共和黨政治素人特朗普提出「美國優先」口號，他首先用企業精神和自由主義理念合理化了

１％富豪的私有財產，並且高調承諾為他們減稅﹔然後他調轉槍口，告知９９％的國民，是中國

搶走了他們的工作和財富，要怪就怪中國。他鼓吹排外，重振基督教文化和白人主導美國文化，

獲得式微工業區、礦區和農郊地區俗稱「山裏人」（Ｈｉｌｌｂｉｌｌｙ）的草根白人廣泛支持

。



＊「山裏人」與「黑命貴」＊



相對於特朗普，民主黨則更為強調多元文化，主張平權與促進教育，爭取中產人士及少數族

裔支持，代表口號是「黑人的命也是命」或「黑命貴」（Ｂｌａｃｋ Ｌｉｖｅｓ

Ｍａｔｔｅｒ）。然後特朗普不僅贏得了２０１６年的總統選舉，更因連任失敗而引發了

２０２１年１月６日的國會山莊暴亂。特朗普支持者勢力之廣，行事之強悍，深深撼動了民主黨

人的神經。



因此，當拜登以總統身份重返白宮時，他帶來了一套完整的團結美國方案，核心內容就是

３﹒５萬億美元「重建美好未來法案」（Ｂｕｉｌｄ ｂａｃｋ Ｂｅｔｔｅｒ Ａｃｔ）。這

個龐大的計劃從基建、綠能產業、科技創新、兒童福利及基礎教育等方方面面入手，可謂「山裏

人」與「黑命貴」人人有份，共同重建美國大家庭。



不過，這個計劃如同奧巴馬時代般，仍舊是建基於「量化寬鬆」。拜登政府將利用仍可操控

的經濟擴張手段，在外交及軍事實力護航下，為美國國內外帶來一次經濟大洗牌，藉此重新坐穩

全球超級霸主的地位。拜登為此採用了耶倫為擴張經濟的全盤設計師，然後任用了資歷較淺但亦

因此較為順從的布林肯和蘇利文，來組成外交國安團隊，為美元經濟即將在全球範圍內的「洪水

滿灌」護航。



＊人算不如天算＊



由此可見拜登的人事安排是花了心思的。他的前任特朗普強調個人意志，政策朝令夕改，上

任首年已不斷有高層官員被炒或離職。而副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等內閣要員亦非省油的燈，

蓬佩奧更是一匹脫疆野馬，在國際間鋒芒畢露。拜登班底截然不同，部長級官員基本都保持了穩

定和低調，按部就班地執行著「悶聲發大財」的圖謀。



只是人算不如天算，拜登就沒料到這「水淹七軍」的妙計居然栽倒在自己人手中。參議院中

途殺出個曼欽，真個是一夫當關，萬夫莫開，硬生生擋住了美國大家庭的「美好未來」。過去一

年聯儲局對通脹問題按兵不動，當然是為了配合「美好未來」的放水，否則一個放一個收，豈不

是大水淹了龍王廟？



現下慘了，拜登被「自己友」曼欽鎖死了閘口，而通脹又已升至近４０年高峰，可謂壯志未

酬卻要先行加息，拜登怎不會淚滿襟？是以，當霍士新聞記者幸災樂禍問他通脹對中期選舉算不

算政治負資產時，西裝骨骨的拜登與他四目交投，「義無反顧地」爆出了一串粗口……然後他明

顯地心情舒暢了。《經濟通通訊社評論員 范強》

