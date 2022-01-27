《窩輪豪情－梁業豪》好淡雙方實力十分接近，後市變數仍多

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源

業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動

（００９４１）、龍湖集團（００９６０）與匯控（００００５），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

阿里巴巴（０９９８８）、藥明生物（０２２６９）與小米（０１８１０）。

恒指陰陽燭周線圖上，本周較大機會呈現身軀不短的陰燭，證明近日淡友的確曾經努力反攻

。ＳＡＲ極點高位２４９８２的阻力不輕，保歷加通道中軸支持失守，中期形勢已變為向好。本

欄認為，只要形勢不惡化，港股中期向好的局勢不變，後市仍具條件反覆再升。美股自本周一

（２４日）晚美股連續兩個交易日大幅波動，跌勢非常急速，卻喜見低位有強力支持。估計當跌

浪結束後，港股亦會有力再升，返回近日高位附近，再定後向。坦言，現時短線好友與短線淡友

於實力上十分接近，港股後市變數仍多。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

