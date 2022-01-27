【虛幣世界】鮑威爾放鷹刺激加密貨幣，比特幣曾升近三萬九

《經濟通通訊社２７日專訊》聯儲局公布議息結果，雖然維持息口不變，但主席鮑威爾發表

講話指，聯儲局將在三月會議加息，並不排除在每次議息時都會提高利率。市場認為鮑威爾發表

了最「鷹」言論，加密貨幣反而隨即反彈，隔晚比特幣曾升上近三萬九美元水平，隨後立即回落

，目前企穩約三萬七左右水平，而以太幣則在２４５０美元水平。

Ｏａｎｄａ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，在美聯儲主席鮑威爾的講話後，

進一步加息的風險明顯上升，如果比特幣能夠穩定在四萬美元至五萬美元之間，加密貨幣的恐慌

性拋售可能會結束，因為加密貨幣的反彈可能即將到來。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元３６９７７﹒９９（美元．下同），升０﹒４６％（２４

小時比較．下同）；以太幣現報２４７７﹒０６元，升０﹒５７％；艾達幣報１﹒０７６元，跌

０﹒１９％；瑞波幣報０﹒６１９６元，升０﹒０５％。（ｕｌ）



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