《談國論企－黎偉成》要制定預算防控疫情和保障民生

《談國論企》中國國務院總理李克強２０２２年１月１９日主持召開國務常務會議，議決的

兩個重點的其中一個是「部署進一步加強下一階段特別是春節期間煤電油氣運保障和市場供保」

，特別是「要繼續做好應對惡劣天氣、突發疫情等不確定因素的預案」，乃短、中期的穩社會、

挺經濟的良策，有利於國民經濟穩中有進發展。



＊發揮社會力量和社區作用保物資配送暢通＊



國務院此番的常務會議，有針對性地改進和提升的兩個重點，在「煤電油氣」方面，指出現

時的狀況是「運保障總體平穩」，所產生的效應是：糧油肉蛋奶果蔬菜等民生商品供應量促價穩

。會議所提出的四項要求，最惹人注目的是（一）第三條的「要繼續做好應對惡劣天氣、突發疫

情等不確定因素的預案」，所指的兩個問題中最重要的是（Ｉ）疫情，即使會有「突發」的疫情

出現

，而這是不確家因素，卻是可以通過「預案」，以應對和化解之。

在防控疫情方面，國務院要求各地方、各部門要「指導地方落實疫情防控措施的同時，保證

骨輸交通網絡暢通」，這就不僅僅是防控好疫情那麼「簡單」，而是有更高的要求：「加強生活

物資供應保障，做好疫情封閉地區精細化管理，注重發揮社會力量和社區作用，確保「最後一公

里」、「最後一米」物資配送暢通」。

此乃十分有人性和人情味的政策，即：防控好疫情，目的就是要確保民生，更要做好每一程

的工作，哪怕是「最後一公里」甚至是「最後一米」，足顯國家以人民為主，要在有疫情底下保

護人民的生命和健康，更要確保人民的生活必須和素質。

要高度注意的，是國務院要求的其中工作重點，為必須有「預案」。可解讀為：國家要求各

地方、各部門要總結過去兩年多的發展、變化，和防控工作的得、失，作為現階段和未來應對、

化解疫情的「預案」，因新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，和再變種的

ＢＡ１、ＢＡ２，以至原有的Ｄｅｌｔａ，都是新興和惡性昭然，不能因循守舊應對，否則會出

現大問題。

有「預案」應對疫情，更適用於香港特別行政區。港府對新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９新變種

病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ掉以輕心，遂在「外防輸入」的措施錯漏百出，終因機組人員「免檢」大漏

洞於社區出現不同群組的大爆發，而１月２５日的１０７個確診個案，有１００個是本土和其中

有７個是不明來源，引人以深憂者為林鄭（Ｉ）對內地援港的建議未改「不抗拒」廢話，更

（ＩＩ）對參與「洪門宴」之徐英偉的違規欲置之死地，又對控疫屢屢失誤和廣為詬病的陳肇始

隻眼開隻眼閉放生，除內鬥，團結一致抗疫吧！

我再申明，港府得（ｉ）老老實實和盡快制定落實有實名和具追蹤功能的「港康碼」，和

（ｉｉ）要求中央助港作強制性的檢測。

尤其是（ｉｉｉ）香港要如內地一樣在防控疫情的同時，保民生。



＊要嚴格落實「菜籃子」市長負責制確保民生＊



至於要進一步抓實抓細能源和市場保供工作，保障經濟發展和人民生活需求的四項要求中的

（二）第一項，為要發揮好煤電油氣運部際協調機制作用，壓實能源保供地方政府屬地責任和企

業主體責任，保持煤炭正常生產，優先保障發電供熱用煤運輸。支持煤電企業應發盡發，多渠道

提升新能源發電出力，用好跨省跨區輸電通道加強餘缺互濟。推動油氣田安全滿負荷生產，努力

保證油氣供應，加強對北方資源偏緊地區冬季供明暖用能保障

（三）第二項，為要嚴格落實「菜籃子」市長負責制，此為保民生重中之重。

而（四）第四項乃要加強市場供求監測，強化食品質量安全監管，依法查處囤積居奇、哄抬

價格等違法行為。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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