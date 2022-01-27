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即市新聞

27/01/2022 09:22

《異動股》中概科技股受挫，嗶哩嗶哩低開７％，阿里巴巴跌５％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中概科技股受挫，嗶哩嗶哩（０９６２６）現價跌７﹒１７％
，報２４８﹒６元，該股成交約４萬股，涉資１０３６萬元，盤中高見２４８﹒６元，最低見
２４８﹒６元；阿里（０９９８８）跌５﹒４７％，報１１０﹒５元；騰訊（００７００）跌
１﹒８２％，報４６５元；美團（０３６９０）跌３﹒８２％，報２１６﹒４元。
　　聯儲局鐵定３月份結束買債計劃，並料開始加息，屬市場預期之內，美股三大指數維持弱勢
。隔晚美股中概科技股表現同樣疲弱，嗶哩嗶哩挫６﹒１４％，報３２﹒１１美元；阿里巴巴跌
４﹒８４％，報１１３﹒３７美元；網易、百度及京東都跌逾１％。
　　現時，恒生指數報２３９５２，跌３３７點或跌１﹒３９％，主板成交３４﹒０７億元。國
企指數報８３６３，跌１４８點或跌１﹒７４％。恒生科技指數報５４７１，跌１２５點或跌
２﹒２４％。
　　即月期指新報２３８７７，跌４４０點，低水７５點。即月國指期貨報８３３６，跌１８３
點，低水２８點。即月科指期貨新報５４５０，跌１６５點，低水２２點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２４８﹒６元　跌７﹒１７％
　　阿里（０９９８８）　　　１１０﹒５元　跌５﹒４７％
　　騰訊（００７００）　　　　　４６５元　跌１﹒８２％
　　美團（０３６９０）　　　２１６﹒４元　跌３﹒８２％
　　恒騰網絡（００１３６）　　２﹒４７元　　跌０﹒８％
　　快手（０１０２４）　　　　８３﹒６元　跌３﹒１３％
　　小米（０１８１０）　　　１７﹒２４元　跌１﹒１５％
　　微盟（０２０１３）　　　　　６﹒４元　跌３﹒１８％
　　京東集團（０９６１８）　　　２７７元　跌２﹒７４％
　　百度（０９８８８）　　　１４５﹒１元　跌２﹒２９％
　　網易（０９９９９）　　　１４９﹒７元　跌４﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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