《異動股》中概科技股受挫，嗶哩嗶哩低開７％，阿里巴巴跌５％

《經濟通通訊社２７日專訊》中概科技股受挫，嗶哩嗶哩（０９６２６）現價跌７﹒１７％

，報２４８﹒６元，該股成交約４萬股，涉資１０３６萬元，盤中高見２４８﹒６元，最低見

２４８﹒６元；阿里（０９９８８）跌５﹒４７％，報１１０﹒５元；騰訊（００７００）跌

１﹒８２％，報４６５元；美團（０３６９０）跌３﹒８２％，報２１６﹒４元。

聯儲局鐵定３月份結束買債計劃，並料開始加息，屬市場預期之內，美股三大指數維持弱勢

。隔晚美股中概科技股表現同樣疲弱，嗶哩嗶哩挫６﹒１４％，報３２﹒１１美元；阿里巴巴跌

４﹒８４％，報１１３﹒３７美元；網易、百度及京東都跌逾１％。

現時，恒生指數報２３９５２，跌３３７點或跌１﹒３９％，主板成交３４﹒０７億元。國

企指數報８３６３，跌１４８點或跌１﹒７４％。恒生科技指數報５４７１，跌１２５點或跌

２﹒２４％。

即月期指新報２３８７７，跌４４０點，低水７５點。即月國指期貨報８３３６，跌１８３

點，低水２８點。即月科指期貨新報５４５０，跌１６５點，低水２２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） ２４８﹒６元 跌７﹒１７％

阿里（０９９８８） １１０﹒５元 跌５﹒４７％

騰訊（００７００） ４６５元 跌１﹒８２％

美團（０３６９０） ２１６﹒４元 跌３﹒８２％

恒騰網絡（００１３６） ２﹒４７元 跌０﹒８％

快手（０１０２４） ８３﹒６元 跌３﹒１３％

小米（０１８１０） １７﹒２４元 跌１﹒１５％

微盟（０２０１３） ６﹒４元 跌３﹒１８％

京東集團（０９６１８） ２７７元 跌２﹒７４％

百度（０９８８８） １４５﹒１元 跌２﹒２９％

網易（０９９９９） １４９﹒７元 跌４﹒３５％

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（ｅｒ）

