恒指午後維持弱勢，跌幅擴大至逾７１０點

《經濟通通訊社２７日專訊》昨晚聯儲局議息後雖維持聯邦基金利率在０至０﹒２５厘，但

聲明指出３月份將結束買計劃，鮑威爾亦表示之後將開始加息及縮表，退市啟序已經啟動，雖然

美股三大指數大跌後逐步收復失地，但道指及標普仍然下跌收場，納指勉強保住不跌。

恒指大幅低開於２３９５２點後反覆下跌，午後跌幅擴大至逾７１０點。阿里

（０９９８８）現價跌７﹒６１％，報１０８元，該股成交約５７２７萬股，涉資６２﹒８２億

元，盤中高見１１１﹒９元，最低見１０８元；美團（０３６９０）跌９﹒１６％，報

２０４﹒４元。兩隻重磅股拖累恒指下跌２５０點，騰訊（００７００）跌３﹒２９％，報

４５８元；藥明生物（０２２６９）跌６﹒７１％，報７４﹒３５元。

現時，恒生指數報２３５８９，跌７００點或跌２﹒８８％，主板成交１０３５﹒６２億元

。國企指數報８２２４，跌２８７點或跌３﹒３８％。恒生科技指數報５３２５，跌２７１點或

跌４﹒８５％。

即月期指新報２３６０９，跌７０８點，高水１９點。即月國指期貨報８２３１，跌２８８

點，高水７點。即月科指期貨新報５３３８，跌２７７點，高水１２點。

上證綜合指數報３３９２，跌６３點或跌１﹒８２％，成交３４０８﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報１３３９５，跌３８４點或跌２﹒７９％，成交２２２６﹒１３億元人民幣

。





恒指重磅成分股表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０８元 跌７﹒６１％

騰訊（００７００） ４５８元 跌３﹒２９％

美團（０３６９０） ２０４﹒４元 跌９﹒１６％

藥明生物（０２２６９） ７４﹒３５元 跌６﹒７１％

京東集團（０９６１８） ２７１﹒８元 跌４﹒５６％

友邦（０１２９９） ８３﹒１５元 跌３﹒０９％

港交所（００３８８） ４５１﹒４元 跌２﹒１７％

匯控（００００５） ５４﹒１元 升０﹒３７％

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（ｐｃ）

