  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2022 14:47

恒指午後維持弱勢，跌幅擴大至逾７１０點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》昨晚聯儲局議息後雖維持聯邦基金利率在０至０﹒２５厘，但
聲明指出３月份將結束買計劃，鮑威爾亦表示之後將開始加息及縮表，退市啟序已經啟動，雖然
美股三大指數大跌後逐步收復失地，但道指及標普仍然下跌收場，納指勉強保住不跌。
　　恒指大幅低開於２３９５２點後反覆下跌，午後跌幅擴大至逾７１０點。阿里
（０９９８８）現價跌７﹒６１％，報１０８元，該股成交約５７２７萬股，涉資６２﹒８２億
元，盤中高見１１１﹒９元，最低見１０８元；美團（０３６９０）跌９﹒１６％，報
２０４﹒４元。兩隻重磅股拖累恒指下跌２５０點，騰訊（００７００）跌３﹒２９％，報
４５８元；藥明生物（０２２６９）跌６﹒７１％，報７４﹒３５元。
　　現時，恒生指數報２３５８９，跌７００點或跌２﹒８８％，主板成交１０３５﹒６２億元
。國企指數報８２２４，跌２８７點或跌３﹒３８％。恒生科技指數報５３２５，跌２７１點或
跌４﹒８５％。
　　即月期指新報２３６０９，跌７０８點，高水１９點。即月國指期貨報８２３１，跌２８８
點，高水７點。即月科指期貨新報５３３８，跌２７７點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３３９２，跌６３點或跌１﹒８２％，成交３４０８﹒５０億元人民幣。
　　深證成份指數報１３３９５，跌３８４點或跌２﹒７９％，成交２２２６﹒１３億元人民幣


　
　　　　　　　　　　恒指重磅成分股表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　　１０８元　跌７﹒６１％
　　騰訊（００７００）　　　　　４５８元　跌３﹒２９％
　　美團（０３６９０）　　　２０４﹒４元　跌９﹒１６％
　　藥明生物（０２２６９）　７４﹒３５元　跌６﹒７１％
　　京東集團（０９６１８）　２７１﹒８元　跌４﹒５６％
　　友邦（０１２９９）　　　８３﹒１５元　跌３﹒０９％
　　港交所（００３８８）　　４５１﹒４元　跌２﹒１７％
　　匯控（００００５）　　　　５４﹒１元　升０﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/01/2022
【停車收爐】特斯拉業績現隱憂　車股無運行？捕捉3月轉勢良機！
財經熱話27/01/2022
鮑威爾言論偏鷹美股弱勢難改　港科技股普遍下挫美團急插8%
香港政情27/01/2022
特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日
FOCUS27/01/2022
【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然
財經熱話27/01/2022
《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊
大行報告27/01/2022
【大行炒D乜】高盛大削阿里健康及平安好醫生目標價　唯獨京東健康最睇好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金