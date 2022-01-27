【休養生息】買高息股好風騷？須留意六大要素！

《經濟通通訊社２７日專訊》投資者應該十之八九估中聯儲局昨晚的議息結果，維持利率不

變是必然的，但未如我預期般即時停買債，卻一如再之前預測－３月份結束買債，雖然如此，當

局還是一步步嚟，決定從２月起將每月國債購買額度，由目前的４００億美元削半至２００億美

元，按揭抵押證券（ＭＢＳ）同樣打個五折至１００億美元。至於會否在３月初同步加息，我估

加息機會比較大，因為每年開會８次，早啲加息令聯儲局有更大嘅貨幣政策操作空間，若然唔加

，咁就要睇最新經濟預測，有冇上調今年加息幅度，總之一句：緊貼聯儲局退市步伐！



＊美加同收水，蚊脾與牛脾＊



今次聯儲局加息主要針對頑固的高通脹率，油價不跌通脹不回，當局一旦「洗濕個頭」就要

做落去！否則如何撲熄通脹之火？另外，昨天加拿大央行（ＢＯＣ）雖亦維持利率不變，但之前

一直強調的「經濟閒置」，昨天聲明直言已經被吸收，反映ＢＯＣ已為加息掃除障礙！不過，一

如聯儲局，債，還是要買的！畢竟現時全球仍受變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ困擾，何況ＢＯＣ的「

放水」同美帝比較，根本係蚊脾同牛脾，ＢＯＣ表示會繼續維持現時資產負債表規模亦係穩陣之

舉。



＊土國減息壓通脹匪夷所思＊



不過，主要央行之中，就連日本央行都上調通脹前景，就知道通脹真係好嚴重。此外，新西

蘭儲備銀行已於去年１０及１１月合共加息半厘，但表明會繼續加，市場亦預期２月份再加息

０﹒２５厘。另外，英倫銀行將指標利率上調至０﹒２５厘後，市場預期２月初再度加息。南韓

央行於去年８月開始三度加息，指標利率已由０﹒５厘調高到１﹒２５厘。整體上，２０２１年

全年合共有５０家央行加息，但仍有２７家央行減息，但土耳其以減息壓通脹之舉匪夷所思！



＊今輪加息料時間長力度強＊



所謂解鈴還需繫鈴人，印出嚟嘅通脹自然要央行回收廢紙並將之燒毀，先有機會回落。但如

此一來，預示今輪貨幣緊縮周期將較上一輪更持久、力度更大。面對加息周期即將展開，股票投

資者應如何部署？買高息股就得？低息投資環境即將結束，加上變種病毒肆虐及高通脹持續，營

商環境轉差、企業盈利受損，同經濟周期有密切關係的股份，股價自然受壓，估值需要重新評定

。若然盈利下降，上市公司即使維持派息亦不會像之前般爽手，打算長期持股，以收息為目標的

投資者應如何選擇高息股？



＊自製高息股須小心＊



「息率」所指的是全年派發的每股股息相對於每股股價的百分比，即將股息除以股價。由此

可見，股息率（或周息率）的大小，是受到兩個因素影響，上市公司即使維持派發同等金額的股

息，但投資者收取相同股息的成本卻會因為買入價不同而有差別。當然，當公司宣布將會派發若

干股息時，股價多會即時上升以反映相應的股息。另外，股息率若是因為股價下跌而上升，投資

者就應該細想，股價為何下跌？若是因為公司業務前景轉差，則投資者買入此類「自製」高息股

，即使賺了股息亦很可能因股價持續下跌而得不償失。



＊收息股宜選價穩者＊



買高息股需要留意，首先，如屬中資股，需要繳交１０％股息稅（在派發時已扣除）；其次

，公司起碼在過去５年均穩定派息；第三，既然是打算作長遠收息之用，不宜選擇股價表現波動

的股票；第四，應將特別股息撇除在外，因為不會經常發生，例如變賣資產；第五，股份流通性

高。此外，過去一年以來，內房股出現債務危機，即使作為百業之母的銀行業，股價理應受惠於

息差擴闊，但亦要注意是否涉及大量內房貸款而面對壞帳或撇帳風險。

本地銀行股恒生銀行（０００１１）雖不屬於高息股，但基本上每年派發四次股息，

２０２１財政年度已派發三次中期息，每次１﹒１元，合共每股已收取３﹒３元，周息率有

３﹒８厘，若然投資者是在２０２０年９月２５日最低位１０３﹒１元買入，則息率有５﹒４厘

。至於股價波幅，恒生的５２周高低位分別是１６４﹒５元及１２９﹒９元，即相差３４﹒６元

，若然投資者是在１６４﹒５元買入，股價跌至１２９﹒９元，即有２１％的潛在下跌風險，但

與其他大型內銀股比較，股價高低位的百分比差距大致相同。



＊中行價低波動性高＊



例如在本港上市，屬於高息股的最大市值銀行股建設銀行（００９３９），過去５年只派發

末期息，但同樣具有穩定派息的因素，現時息率有６﹒６厘，５２周高低位分別是６﹒３４９元

及５﹒０３元，與恒生相同，若由高位跌至低位，跌幅達到２０﹒８％。單以周息率比較，兩者

面對同等的價格下跌風險，建行明顯較吸引。另外，中國銀行（０３９８８）目前股息率更達

７﹒８厘，５２周高低位分別為３﹒０５元及２﹒３６２元，看似變動不大，但其實高低差距亦

超過２２％！



＊上實接近橫行底較值博＊



非銀行類高息股之中，越秀房地產信託基金（００４０５）、老牌國企上海實業

（００３６３）及本港老牌實業股偉易達（００３０３），均屬穩定派息類別，目前三者周息率

分別為８％、８﹒６％及１１﹒５％。不過，越秀房產信託現處３至４元的橫行區底部，穿底將

下試２至１﹒５元，可以等等；上實從２０１１年以來，股價大致維持在９元至２０元橫行，現

時股價處於１１﹒５元水平，較接近橫行區底部，值博率較高，長線收息不妨部署入市；偉易達

同樣處於相對高位，２０１３年以來多次挑戰８０元明顯受阻，只曾在２０１７年上破該位，高

見９９﹒８元，目前股價處於６０元水平，向上望，８０元再次成為中期阻力，向下望則以４０

元為強支持，股價跌至４０至３０元才部署較上算。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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