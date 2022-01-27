【大國博弈】中國在世貿再獲對美貿易報復額，商務部：冀美快糾錯

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》１月２６日，世貿組織仲裁庭發布訴美反

補貼措施世貿爭端案裁決，認定由於美方未履行世貿組織生效裁決，中方在貨物貿易領域每年可

對美實施６﹒４５億美元貿易報復。商務部新聞發言人高峰在例行發布表示，這是中國在世貿組

織第２次獲得對美貿易報復額。此前中國在訴美反傾銷措施世貿爭端案中獲得對美３５﹒７９億

美元的年度貿易報復額。

他表示，世貿組織的裁決再次證明，美方長期以來違反世貿規則、濫用貿易救濟措施，拒不

履行世貿組織裁決和世貿規則明確規定的國際義務，嚴重損害了公平公正的國際貿易環境。希望

美方不要再尋找任何藉口，立即採取行動，糾正在對華貿易救濟調查中的錯誤做法。

中方高度重視國際法治在穩定國際經貿秩序、規範國際經貿關係中的積極作用，將密切關注

美方後續執行措施，保留採取進一步行動的權利，以維護多邊貿易體制的權威性

世界貿易組織裁定，中國每年可對價值６﹒４５億美元（約５０億港元）的美國進口商品，

徵收補償性關稅，當中包括石油專用管材及太陽能板等產品。今次是中國在世貿組織取得另一次

具象徵意義的勝利。該貿易爭端裁決始於２０１２年，當時中國因美國對太陽能電池板等中國產

品徵收反補貼關稅，將美國訴至世貿組織。美國對世貿的裁決深感失望，批評裁決損害世貿成員

保護工人及企業免受中國扭曲貿易補貼的能力，強調世貿有必要進行改革規則及解決爭端的機制

，批評有關規則被用作保護中國的非市場經濟做法，破壞公平、市場化的競爭。

