  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2022 15:46

【大國博弈】中國在世貿再獲對美貿易報復額，商務部：冀美快糾錯

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》１月２６日，世貿組織仲裁庭發布訴美反
補貼措施世貿爭端案裁決，認定由於美方未履行世貿組織生效裁決，中方在貨物貿易領域每年可
對美實施６﹒４５億美元貿易報復。商務部新聞發言人高峰在例行發布表示，這是中國在世貿組
織第２次獲得對美貿易報復額。此前中國在訴美反傾銷措施世貿爭端案中獲得對美３５﹒７９億
美元的年度貿易報復額。
　　他表示，世貿組織的裁決再次證明，美方長期以來違反世貿規則、濫用貿易救濟措施，拒不
履行世貿組織裁決和世貿規則明確規定的國際義務，嚴重損害了公平公正的國際貿易環境。希望
美方不要再尋找任何藉口，立即採取行動，糾正在對華貿易救濟調查中的錯誤做法。
　　中方高度重視國際法治在穩定國際經貿秩序、規範國際經貿關係中的積極作用，將密切關注
美方後續執行措施，保留採取進一步行動的權利，以維護多邊貿易體制的權威性　
　　世界貿易組織裁定，中國每年可對價值６﹒４５億美元（約５０億港元）的美國進口商品，
徵收補償性關稅，當中包括石油專用管材及太陽能板等產品。今次是中國在世貿組織取得另一次
具象徵意義的勝利。該貿易爭端裁決始於２０１２年，當時中國因美國對太陽能電池板等中國產
品徵收反補貼關稅，將美國訴至世貿組織。美國對世貿的裁決深感失望，批評裁決損害世貿成員
保護工人及企業免受中國扭曲貿易補貼的能力，強調世貿有必要進行改革規則及解決爭端的機制
，批評有關規則被用作保護中國的非市場經濟做法，破壞公平、市場化的競爭。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/01/2022
【停車收爐】特斯拉業績現隱憂　車股無運行？捕捉3月轉勢良機！
財經熱話27/01/2022
鮑威爾言論偏鷹美股弱勢難改　港科技股普遍下挫美團急插8%
香港政情27/01/2022
特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日
FOCUS27/01/2022
【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然
財經熱話27/01/2022
《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊
大行報告27/01/2022
【大行炒D乜】高盛大削阿里健康及平安好醫生目標價　唯獨京東健康最睇好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金