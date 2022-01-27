【大國博弈】印度大規模對中企查稅，商務部：擔憂印度投資環境

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布表示，

近期，印度稅務部門對中國有關在印企業開展大規模進駐式稅務稽查，中方對此表示關注，對印

度投資環境感到擔憂。中國企業在印投資經營，為印度當地創造了大量就業機會，對印度經濟發

展做出了積極貢獻。希望印方能夠為在印中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

