【大國博弈】歐盟對中國提ＷＴＯ訴訟，商務部：根據規則處理問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》就歐盟表示會針對中國提起ＷＴＯ訴訟，
以抗議中國對立陶宛出口商品以及其他歐盟國家出口商品中含有立陶宛製造材料的限制措施。商
務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，中歐作為世貿成員，在世貿組織爭端解決機制中一直保
持著溝通。他強調，中方一貫以符合世貿組織規則的方式管理對外貿易，將根據世貿組織相關規
則處理有關問題。
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