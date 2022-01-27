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即市新聞

27/01/2022 12:00

《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接，ＡＴＭ當中較看好騰訊

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率在０至０﹒２５厘，
但表示不久之後適宜加息，公開市場委員會決定在３月初停止買債計劃，從２月起，每月國債購
買規模最少為２００億美元，按揭抵押證券購買規模則最少為１００億美元。
　　另外，聯儲局主席鮑威爾表示，當局將會在加息開始後才會啟動縮減資產負債表，並會根據
經濟及金融發展狀況，調整資產負債表正常化步伐，但目前未確定具體日期、速度或最終規模。
　　聯儲局鐵定３月份結束買債計劃，並料開始加息，屬市場預期之內。美股三大指數維持弱勢
，昨天道指下跌１２９﹒６４點或０﹒３８％，收報３４１６８﹒０９點；標普５００跌
６﹒５２點或０﹒１５％，收報４３４９﹒９３點；納指則微升２﹒８２點或０﹒０２％，收報
１３５４２﹒１２點。

＊葉尚志：騰訊可於現價起分段吸納＊
　　
　　港股低開３３７點，跌穿２４０００點。美國聯儲局提到在加息開始後才會啟動縮減資產負
債表，並鐵定３月份結束買債計劃，並料開始加息。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通
通訊社》表示，市場早已預期今次議息結果，下個月聯儲局亦無重大會議，對大市造成的短期震
盪已表露出來，反而俄羅斯與烏克蘭的局勢尚未穩定，加上北水今天起休市，對港股走勢有一定
影響。他稱，恒指由去年１２月２０日開始連升五周，升市結構未見有致命性破壞，對後市走勢
樂觀，並認為現水平已有承接力。
　　科技股早段受挫，阿里巴巴（０９９８８）曾跌至１０９元，創上市新低，美團
（０３６９０）及騰訊（００７００）更分別低開３﹒８２％及１﹒８２％。葉尚志認為，聯儲
局宣布加息，整個科技板塊受拖累。ＡＴＭ當中，他較看好騰訊，因為目前估值不算太貴，其遊
戲業務亦可能會與「元宇宙」概念掛鈎，前景較樂觀，建議投資可於現價開始分段吸納，以炒波
幅策略部署，短期目標為５００至５３０元。（ｅｒ）

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