《美元走勢－羅明立》美匯有望衝擊９７關，但只宜低買

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒９１ １１４﹒９１ １１４﹒４７

歐元╱美元 １﹒１２００ １﹒１２４３ １﹒１１９３

英鎊╱美元 １﹒３４１７ １﹒３４６７ １﹒３４０５

美元╱瑞郎 ０﹒９２６８ ０﹒９２６９ ０﹒９２３７

美元╱港元 ７﹒７９０６ ７﹒７９１８ ７﹒７８６２

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《美元走勢》美聯儲局議息後維持利率不變，維持目標區間在零至０﹒２５％不變，每月資

產購買規模將減少３００億美元，估計３月初結束資產購買計劃。鮑威爾指就業市場良好加上通

脹上升，暗示在３月會議上加息，之後會開始縮表，不排除每次會議都加息的可能。美聯儲鷹派

立場刺激美匯指數大幅上漲，曾經升至９６﹒７０附近，有望衝擊９７關口，但只宜低買。

加拿大央行１月份議息後維持在０﹒２５％不變，但下調了２０２１年起三年的經濟增長預

測。今次央行不採取行主要應考慮Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的影響，估計３月需要加息。央行的

議息結果略為令市場失望，美元兌加元大幅上升至１﹒２７以上。後市若油價能高位靠穩，加元

在１﹒２８附近應有支持。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１１８０ １﹒１２６０ １﹒１１４５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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