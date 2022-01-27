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27/01/2022 12:25

恒隆地產（００１０１）去年虧轉盈賺３８﹒６８億元，派６０仙

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒隆地產（００１０１）公布，截至２０２２年１２月３１日
止年度淨利３８﹒６８億元，而上年同期淨虧損２５﹒７１億元；每股基本及攤薄盈利８６仙，
而上年同期每股基本及攤薄虧損５７仙；派發末期息６０仙，較去年同期增加１﹒６９％。
　　期內收入１０３﹒２１億元，升１５﹒０２％；除稅前溢利６８﹒８８億元，而上年同期除
稅前虧損８﹒６３億元。（ｈｌ）

＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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