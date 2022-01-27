恒隆地產（００１０１）去年虧轉盈賺３８﹒６８億元，派６０仙

《經濟通通訊社２７日專訊》恒隆地產（００１０１）公布，截至２０２２年１２月３１日

止年度淨利３８﹒６８億元，而上年同期淨虧損２５﹒７１億元；每股基本及攤薄盈利８６仙，

而上年同期每股基本及攤薄虧損５７仙；派發末期息６０仙，較去年同期增加１﹒６９％。

期內收入１０３﹒２１億元，升１５﹒０２％；除稅前溢利６８﹒８８億元，而上年同期除

稅前虧損８﹒６３億元。（ｈｌ）



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