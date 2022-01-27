【企業盈警】富士高實業料盈轉虧最多３千萬元，因整體毛利率下降

《經濟通通訊社２７日專訊》富士高實業（００９２７）發盈警，料截至今年３月底止年度
盈轉虧，虧損介乎２４００萬至３０００萬元，集團表示，財務表現大幅下滑主要是由於整體毛
利率下降，乃因（其中包 括）（ｉ）處理收入（包括模具銷售及服務費）減少；（ｉｉ）原材
料成本增加，主要因產品組合變動 所致；及（ｉｉｉ）整體僱員支出增加。（ｈｌ）
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