【企業盈警】富士高實業料盈轉虧最多３千萬元，因整體毛利率下降

《經濟通通訊社２７日專訊》富士高實業（００９２７）發盈警，料截至今年３月底止年度

盈轉虧，虧損介乎２４００萬至３０００萬元，集團表示，財務表現大幅下滑主要是由於整體毛

利率下降，乃因（其中包 括）（ｉ）處理收入（包括模具銷售及服務費）減少；（ｉｉ）原材

料成本增加，主要因產品組合變動 所致；及（ｉｉｉ）整體僱員支出增加。（ｈｌ）

