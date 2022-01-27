【新冠肺炎】政府：映葵樓累計７０宗個案，延長圍封多２日

《經濟通通訊社２７日專訊》葵涌邨疫情持續，累計有３３４宗個案，繼逸葵樓延長圍封檢

疫至星期五（２８日）後，政府昨晚宣布，映葵樓圍封期亦要延長兩日，居民的檢測次數增至７

次，目標在星期六（２９日）早上約７時完成行動。

政府發言人表示，映葵樓錄得至少７０宗確診或初步陽性個案，情況令人憂慮，有必要採取

果斷行動，延長圍封至星期六，以免病毒進一步擴散。（ｂｉ）





