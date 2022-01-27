【新冠肺炎】東涌藍天海岸影岸．紅Ａ座強檢結束，無發現陽性個案

《經濟通通訊社２７日專訊》政府完成在東涌藍天海岸３期影岸．紅Ａ座、即第７座的強制

檢測，沒有發現陽性檢測個案。因應近日數宗涉及變異病毒株的陽性檢測個案，政府列作受限區

域，並在凌晨一時前檢測約７３０人，到訪的約３８０戶中有約７０戶沒人應門，政府會採取措

施跟進。

政府昨晚亦圍封黃大仙彩雲邨長波樓強檢，發言人指，這兩幢大廈近日發現數宗陽性檢測個

案，涉及變異病毒株，評估後認為感染風險較高。（ｂｉ）





