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即市新聞

27/01/2022 09:53

【預算前瞻】政府擬再派消費券，傳近日會見電子支付營運商

　　《經濟通通訊社２７日專訊》下月財政司司長陳茂波將公布新一年度《財政預算案》。據本
地傳媒引述消息指，政府最近透過金管局及財庫局，向各大電子支付營運商進行初步接觸，了解
他們對於下一次派發消費券的興趣及準備情況。消息指，當局將會保留部分去年有參與派發消費
券的營運商，同時計劃加入新的營運商。
　　其中，中銀香港（０２３８８）是其中一間積極準備參與派發消費券的營運商之一，可透過
旗下ＢｏＣ　Ｐａｙ手機應用程式作為中介發放平台。儘管該行並非儲值支付工具（ＳＶＦ）持
牌商，但中銀作為本港第二大銀行，具備處理龐大支付交易的能力，只要監管當局認為操作達標
便可，中銀亦會視乎業務便利考慮是否申請ＳＶＦ牌照。中銀發言人對市場傳聞不作評論。
　　至於擁有超過２５０萬用戶的匯豐（００００５）電子錢包ＰａｙＭｅ，去年不在營運商名
單之內，若有第二輪消費券推出會否參與發放，ＰａｙＭｅ發言人指出，他們是本地具市場領導
地位的電子錢包，一直支持有助發展香港電子支付的舉措。
　　在去年首次派發消費券時，政府甄選４間ＳＶＦ營運商，包括八達通、支付寶香港、
ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ及Ｔａｐ　＆　Ｇｏ「拍住賞」。（ｃｗ）

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