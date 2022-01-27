【預算前瞻】政府擬再派消費券，傳近日會見電子支付營運商

《經濟通通訊社２７日專訊》下月財政司司長陳茂波將公布新一年度《財政預算案》。據本

地傳媒引述消息指，政府最近透過金管局及財庫局，向各大電子支付營運商進行初步接觸，了解

他們對於下一次派發消費券的興趣及準備情況。消息指，當局將會保留部分去年有參與派發消費

券的營運商，同時計劃加入新的營運商。

其中，中銀香港（０２３８８）是其中一間積極準備參與派發消費券的營運商之一，可透過

旗下ＢｏＣ Ｐａｙ手機應用程式作為中介發放平台。儘管該行並非儲值支付工具（ＳＶＦ）持

牌商，但中銀作為本港第二大銀行，具備處理龐大支付交易的能力，只要監管當局認為操作達標

便可，中銀亦會視乎業務便利考慮是否申請ＳＶＦ牌照。中銀發言人對市場傳聞不作評論。

至於擁有超過２５０萬用戶的匯豐（００００５）電子錢包ＰａｙＭｅ，去年不在營運商名

單之內，若有第二輪消費券推出會否參與發放，ＰａｙＭｅ發言人指出，他們是本地具市場領導

地位的電子錢包，一直支持有助發展香港電子支付的舉措。

在去年首次派發消費券時，政府甄選４間ＳＶＦ營運商，包括八達通、支付寶香港、

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ及Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」。（ｃｗ）

