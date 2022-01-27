【香港政情】馮驊：選舉開支限額增至１７６０萬元，超額即屬違法

《經濟通通訊社２７日專訊》選舉管理委員會主席馮驊表示，根據《選舉開支最高限額（行
政長官選舉）條例》（第５５４Ａ章），行政長官選舉候選人選舉開支最高限額由１５７０萬元
增加至１７６０萬元，候選人選舉開支不可超逾法例規定最高限額，否則即屬違法。
指引亦列明候選人將選舉申報書送交總選舉事務主任的限期，由過往於選舉結果在憲報刊登
或宣布選舉程序終止後的３０日增至６０日。（ｈｙ）
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