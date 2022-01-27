【新冠肺炎】消息：本港今日新增約１６０宗確診，或創單日新高

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，本港今日新增約１６０宗確診，或創兩年多疫情以來

單日新高。當中，逾１００宗屬本地感染個案。

本港爆發第五波疫情，再有屋苑爆疫，彩雲（一）邨長波樓已錄得約２０宗確診或初步陽性

檢測個案，政府延長圍封強檢至星期五（２８日），據悉政府專家顧問、港大微生物學系講座教

授袁國勇到現場視察，憂慮成第二個爆疫屋苑。（ｂｉ）



