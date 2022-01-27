【新冠肺炎】消息：本港今日新增約１６０宗確診，或創單日新高

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，本港今日新增約１６０宗確診，或創兩年多疫情以來
單日新高。當中，逾１００宗屬本地感染個案。
本港爆發第五波疫情，再有屋苑爆疫，彩雲（一）邨長波樓已錄得約２０宗確診或初步陽性
檢測個案，政府延長圍封強檢至星期五（２８日），據悉政府專家顧問、港大微生物學系講座教
授袁國勇到現場視察，憂慮成第二個爆疫屋苑。（ｂｉ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話27/01/2022
鮑威爾言論偏鷹納指弱勢難改 港科技股普遍下挫美團急插8%
|香港政情27/01/2022
特首選舉將於3月27日舉行 提名期2月20日至3月5日
|FOCUS27/01/2022
【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身 內心或實茫然
|財經熱話27/01/2022
《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊
|大行報告27/01/2022
【大行炒D乜】高盛大削阿里健康及平安好醫生目標價 唯獨京東健康最睇好
|開市Good Morning27/01/2022
林家亨對美國年內進取加息有懷疑 料港股今年跑贏美股！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰